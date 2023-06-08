Депутат: у нас десятки тысяч безработных, а работать — некому

В Латвии можно открывать новые заводы, но с большой вероятностью на них некому будет работать — даже несмотря на сравнительно большое число безработных в стране. Такое мнение в интервью программе телеканала TV24 "Preses klubs" высказала депутат Сейма Ингрида Цирцене.
По ее словам, развитию экономики Латвии существенно мешает нехватка рабочей силы.
"Это то, что мы знаем. В этом нет ничего нового. Если нет рабочей силы, то никакая экономика не может развиваться. У нас некому работать. У нас десятки тысяч безработных, но мы не можем привлечь их на рынок труда", — подчеркнула политик.
Цирцене отметила, что в теории решить эту проблему можно было бы привлечением рабочей силы из-за рубежа, однако действующие законы Латвии предполагают строгие квоты на иностранных работников.
"Например, если бы в Латгалии кто-то решил открыть завод, работников бы не нашлось. [...] К тому же, у нас самый низкий уровень рождаемости за 100 лет!", — добавила депутат.
Политик, впрочем, признала, что нехватка рабочей силы не повсеместна и в первую очередь речь идет о дефиците высококвалифицированных кадров в конкретных отраслях или профессиях, которые создают высокую добавленную стоимость.
Ранее сообщалось, что в апреле уровень официально зарегистрированной безработицы в Латвии составил 5,7%. Это выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.