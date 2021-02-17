Депутаты хотят созвать внеочередное заседание Сейма, чтобы снять запреты для индустрии красоты
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Депутаты комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям подадут в президиум запрос о созыве внеочередного заседания, чтобы предложить правительству пересмотреть запрет на оказание банных и других услуг по уходу за собой.

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Сегодня на заседании комиссии депутаты рассмотрели коллективное заявление 10 419 граждан Латвии "О снятии ограничений на бани и другие услуги красоты". Депутаты решили обратиться к правительству с просьбой рассмотреть возможные изменения в распоряжении Кабинета министров от 6 ноября и снять запрет на указанные услуги, как только это будет возможно.

Представитель Минэкономики Йоланта Рейнсоне сообщила, что Минэкономики и Минздрав подготовили предложения о безопасной работе индустрии красоты, но правительство отложило их рассмотрение до завтра, 18 февраля.

Сегодня в 17.00 Минэкономики проведет встречу с представителями отрасли и расскажет им о предложениях министерств. "Завтра мы надеемся на положительное движение в этом вопросе, чтобы начать вносить поправки в нормативные акты", — добавила Рейнсоне.

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LETA

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LETA

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Кабинет министров Сейма
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