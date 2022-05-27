Депутаты коалиции не могут договориться о Законе о гражданском союзе

Среди депутатов правящей коалиции нет единогласия о будущем Законопроекта о гражданском союзе. При этом нет основания полагать, что призыв "Национального объединения" исключить законопроект из повестки как-то повлияет на его рассмотрение.

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Законопроект планируется рассмотреть в окончательном чтении на следующем заседании Сейма — в четверг, 2 июня, рассказали агентству LETA Кришьянис Фелдманс ("Консервативные") и Инесе Либиня-Эгнере ("Новое единство"). При этом нет основания полагать, что призыв "Национального объединения" исключить законопроект из повестки как-то повлияет на его рассмотрение, считают депутаты.

"Консервативные" и "Новое единство" поддерживают законопроект, но представители обеих партий не видят смысла убеждать остальных депутатов голосовать за проект.

"Некоторые стороны считают, что, независимо от того, как решит суд, личное мнение важнее", — заявил Фельдманс.

Эдвинс Шноре из "Национального объединения" заявил, что существуют разные версии о будущем законопроекта. Например, этот парламент может отказаться рассматривать законопроект и передать это дело следующему, 14-му Сейму. Также существует вероятность, что законопроект и вовсе не станут рассматривать в заключительном чтении — все зависит от соотношения сил в следующем Сейме.

У законопроекта нет стабильной поддержки — депутаты постоянно пытаются убедить друг-друга в конкретной позиции относительно проекта, отметил Шноре.

Илмарс Дуритис (АП) указал на попытки Национального объединения отложить рассмотрение законопроекта до начала работы нового Сейма. Дуритис заявит, что противники законопроекта готовы сделать все возможное, чтобы отсрочить его вступление в силу, даже вносить абсурдные предложения.

По его словам, принятие законопроекта отражает готовность Сейма уважать решения Конституционного суда, а также то, насколько равны разные представители латвийского общества.

"После принятия законопроекта о Гражданском союзе даже его противники поймут, что ничего не изменилось, и что закон не представляет угрозы для каких-либо ценностей, только разрешает регистрацию отношений и сожительство", — заявил Дуритис.

Уже сообщалось, что по инициативе партии "Национальное объединение" в четверг Сейм снял с повестки дня законопроект о Гражданском союзе, который должен был быть рассмотрен в окончательном чтении.