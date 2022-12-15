"Депутаты прошли мимо": 14-й Сейм отказался от законопроекта о гражданском союзе. Почему это важно и что будет дальше?

Утром 15 декабря в поддержку Закона о гражданском союзе, который дает право на юридическое регулирование отношений, собрались 150 человек. Впоследствии большинство депутатов, 55 человек, проголосовали против того, чтобы новый Сейм продолжил работу над законом. Теперь сторонникам закона, который 13-м Сеймом был принят уже в двух чтениях, придется начинать сначала. Рассказываем, что это за законопроект, как его поддерживали жители и что с ним будет происходить в дальнейшем.

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Пикет в поддержку закона о гражданском союзе

Запланированное время пикета в поддержку всех семей — 8:30 — 9:15, но к 8:50 мероприятие уже заканчивалось, рассказывает Delfi участница пикета Александра.

"Так и не поняла, почему пикет был на сквере около Mego, а не напротив Сейма, который был через одно здание. Раньше ведь пикеты проводились там? Опять же, делает нас менее видимыми", — говорит Александра. Она отмечает, что депутаты "просто прошли мимо и даже не обратили внимания на протестующих".

Организатор мероприятия и руководитель общества Dzīvesbiedri Каспарс Залитис рассказал Delfi, что на пикете собралось гораздо больше людей, чем он мог ожидать и поблагодарил всех пришедших — то, что утром в мороз -11 градусов у Сейма собралось около 150 человек, очень радует, сказал он.

Он также объяснил, что у здания Сейма протесты не проходят еще с начала пандемии — все заявленные обществом мероприятия передвигали на площадь Независимости, и со временем Dzīvesbiedri стали указывать ее как место проведения пикетов по собственной инициативе.

Что такое Закон о гражданском союзе?

Несмотря на то, что закон активно поддерживает ЛГБТ+ сообщество, а против него активно выступают защитники "традиционных ценностей", в законе нет ни слова о сексуальной идентичности. Его цель — позволить регистрировать отношения (сожительство) всем людям, чтобы юридически упорядочить многие бытовые вопросы.

"Закон о сожительстве" (Dzīvesbiedru likums) подразумевает, что сожители (dzīvesbiedri) — это два физических лица, которые не состоят в браке, но связаны тесными социальными узами с целью заботиться друг о друге, и между ними заключен договор о гражданском союзе. Полную версию законопроекта можно найти здесь.

Например, закон о гражданском союзе позволит регистрировать отношения женщине и мужчине, которые не состоят в браке, или двум пожилым людям любого пола, которые живут вместе, заботятся друг о друге и ведут совместное домохозяйство.

Регистрация отношений позволит двум людям, которые не состоят в браке, юридически упорядочить многие бытовые вопросы: вопросы наследования, пособий и пенсий, налогов, жилищные вопросы. Закон также позволит двум людям, состоящим в отношениях, законно предотвратить конфликт интересов или поддержать близкого человека, если произошел несчастный случай.

"После того, как был принят закон о наследовании пенсии, произошел бум бракосочетаний среди сениоров, но такой возможности по-прежнему нет у двух пожилых женщин, которые живут вместе", – рассказал Каспарс Залитис в интервью Латвийскому телевидению.

Что случилось с законопроектом?

До сих пор законопроект о гражданском союзе был принят в двух чтениях в 13-м Сейме, однако 8 декабря большинство депутатов отклонило коллективное заявление 23 257 граждан Латвии "О правовой защите всех семей".

Партия "Прогрессивные" обратилась в парламент с просьбой принять решение о включении этого закона в повестку дня 14-го Сейма, и 15 декабря депутаты должны были решить, продолжит ли новый, 14-й Сейм, рассматривать закон.

В итоге в четверг, 15 декабря, 55 депутатов от правящих Национального объединения (НО) и "Объединенного списка", оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян, "Латвии на первом месте и "Стабильности" проголосовали "против" продолжения законопроекта, а "за" — только 33 депутата от премьерского "Нового Единства" и оппозиционных "Прогрессивных".

Депутат Александрс Кирштейнс (НО), выступавший против закона, заявил, что Сейм впустую тратит время, поскольку известно, что законопроект не получит поддержки большинства. Он также заявил, что сторонники законопроекта "культивируют идеологию смерти", а Латвия должна заботиться о традиционных семьях.

"Мы должны думать о том, как помочь женщинам. Может быть, им пять лет нужно сидеть дома, и [государству] нужно помогать с детьми", — заявил он.

Тем временем депутат от оппозиции Лейла Расима (П) спросила участников заседания, на что больше похоже их понимание верховенства закона — на демократические страны вроде Швеции и Германии, или же депутаты следуют примеру России, Беларуси и Ирана. Она отметила, что противники законопроекта критикуют регулирование под предлогом плохой демографии, но демографические вопросы следует решать, поддерживая женщин и решив проблему отцов, которые не платят алименты.

"Снег растает, а семьи останутся"

Так как Сейм отказался продолжить рассмотрение законопроекта, его сторонникам придется заново начинать борьбу за проект.

"Очень, очень грустный день. В очередной раз! Без борьбы нет победы. Мы будем видимы и услышаны. Снег растает, а семьи останутся, даже те, которые депутаты решили исключить и игнорировать. Мы выстоим! Все семьи нуждаются в защите", — заявил руководитель движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис после оглашения результатов голосования.

Ранее Залитис отмечал, что если закон не продолжат рассматривать, это будет не впервые. "Как ранее говорил президент Левитс, обсуждение следует продолжать. Мы обсуждаем этот вопрос уже 25 лет",— сказал глава Dzīvesbiedri, отметив, что движение многократно призывало президента Левитса заняться вопросом гражданского союза.

По его словам, в начале своего президентского срока Левитс был гораздо более открыт — а сейчас стал заметно тише, особенно в контексте решения Конституционного суда о защите всех семей. "Как автору преамбулы к Сатверсме, ему следовало бы быть первым, кто защищает Сатверсме", — считает Залитис.