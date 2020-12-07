Детская больница призвала изъять из продажи в Латвии магнитные конструкторы

За неполный месяц в Латвии произошло уже четыре случая, когда дети разных возрастов проглотили магниты. Эти опасные ситуации вынудили Детскую больницу направить письмо в Центр защиты прав потребителей с призывом запретить продажу игрушек, содержащих магниты небольшого размера.

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"Когда за две недели врачи трижды спасли детей после того, как те проглотили магниты, мы поняли, что больше не имеем права просто предупреждать общество об опасности таких игрушек. К сожалению, в конце прошлой недели был доставлен еще один ребенок, который съел магнит. Это еще раз показывает нам, насколько серьезна ситуация. Магниты могут быть смертельны для человека любого возраста, и поэтому, осознавая нашу огромную ответственность в качестве ведущих специалистов по детскому здоровью в Латвии, мы приняли решение начать активные действия", — заявил по этому поводу председатель правления Детской клинической больницы Валтс Аболс.

Детская больница призывает социально ответственных торговцев уже с сегодняшнего дня прекратить продажу магнитных конструкторов, а каждого взрослого — с ответственностью выбирать игрушки в подарок на Рождество.

Также следует убеждаться, что все предметы, с которыми играет ребенок, соответствуют его возрасту, не ядовиты и не опасны — в том числе достаточно крупные, чтобы ребенок не мог их проглотить.