Девять из 13 министров правительства Латвии перешли на режим самоизоляции

Девять из 13 министров правительства Латвии согласно эпидемиологическим указаниям будут соблюдать режим самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней с момента контакта с инфицированным заболеванием Covid-19 депутатом Сейма Артусом Кайминьшем.

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В режиме самоизоляции до 30 марта находятся премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр юстиции Янис Борданс, министр финансов Янис Рейрс, министр внутренних дел Сандис Гиргенс (он также исполняет обязанности министра экономики), министр образования и науки Илга Шуплинска, министр благосостояния Рамона Петравича, министр культуры Наурис Пунтулис, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце и министр земледелия Каспарс Герхардс.

Режим самоизоляции не требуется министру обороны Артису Пабриксу, министру сообщения Талису Линкайтсу, министру здравоохранения Илзе Винькеле и министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу.

Правительство будет работать в удаленном режиме.

Как сообщалось, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) проверит всех депутатов и других сотрудников парламента. С учетом того, что Кайминьш общался также с представителями правительства и участвовал в заседаниях совета по сотрудничеству коалиционных партий, самоизоляция и проверки необходимы и членам правительства.

У премьер-министра Кришьяниса Кариньша, министра культуры Науриса Пунтулиса, министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, министра благосостояния Рамоны Петравичи, министра образования и науки Илги Шуплински, министра юстиции Яниса Борданса, министра финансов Яниса Рейрса и министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце анализы на новый коронавирус Covid-19 оказались негативными.