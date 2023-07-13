Директора школ стали заложниками исполнения забастовочных требований педагогов; нет точных финансовых расчетов

Необходимость исполнять забастовочные требования, о чем договорились Министерство образования и Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA), ведет к тому, что "директора школ становятся заложниками", ведь финансовые расчеты еще только уточняются. Об этом агентству LETA заявил глава Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолфс Калванс.

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Калванс высоко оценил стремление профсоюза получить больше финансирования отрасли, однако считает, что "нет гарантии, что так оно и будет". Поэтому, по мнению Калванса, нужно перестатать регулярно вносить изменения в цифры, и одна из вовлеченных сторон — министерство или профсоюз учителей — должна пойти на уступки. Директора школ хотят смоделировать, сколько будет дополнительного финансирования заработной платы учителей до Рождества, но данные постоянно меняются, выразил недовольство Калванс.

"В понимании миллионов дополнительное финансирование для исполнения забастовочных требований подсчитано, но для конкретных самоуправлений и школ эти миллионы ничего не значат", — пояснил глава Латвийской ассоциации руководителей образования.

По его словам, нужно понимать, какое финансирование в сентябре получит каждое самоуправление.

На этой неделе LIZDA и Министерство образования обсудили заключение соглашения об "обеспечении мира в сфере образования и науки", которое должно быть подготовлено к середине августа.

Все договоренности о забастовке педагогов между LIZDA и Министерством образования и науки на 2023/2024 учебный год выполнены, а договоренности о дальнейшей работе должны быть подготовлены к середине августа, сообщила, в свою очередь, агентству LETA председатель LIZDA Инга Ванага во вторник, 11 июля.

В соответствии с представлением Ванаги, в соглашении должен быть оговорен вопрос дальнейшей работы по исполнению договоренностей о забастовке, а также сроки, в которые правительство должно будет принять поправки по балансировке нагрузки с 1 сентября 2024 года. Профсоюз также продолжит исследование того, почему анализ микроданных министерства отличается от анализа правительства.

"LIZDA выступила с отличным предложением о том, как добиться мирного урегулирования в отрасли", — сказала Чакша. Министр убеждена, что соглашение "по четким пунктам" поможет "снять эмоциональное напряжение" в отрасли.