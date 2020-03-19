Для вывоза латвийцев с Тенерифе заказан еще один чартер: вылет 21 марта

Жители Латвии, находящиеся на отдыхе на Канарских островах, могут вернуться домой дополнительным чартерным рейсом 21 марта. Об этом Delfi сообщили представители туристической компании Atlantic Travel.
Самолет Airbus 320 авиакомпании SmartLynx вылетит из Южного Аэропорта Тенерифе в Ригу 21 марта в 14:00.
Рейс предназначен для граждан и неграждан Латвии, а также людей, имеющих вид на жительство в Латвии. Если самолет не удастся заполнить, то после получения разрешения свободные места будут проданы жителям Литвы и Эстонии.
Подробная информация — на сайте Atlantic Travel.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии опубликовало список специальных авиарейсов, которыми можно воспользоваться, чтобы вернуться в Ригу.