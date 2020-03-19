Для вывоза латвийцев с Тенерифе заказан еще один чартер: вылет 21 марта

Жители Латвии, находящиеся на отдыхе на Канарских островах, могут вернуться домой дополнительным чартерным рейсом 21 марта. Об этом Delfi сообщили представители туристической компании Atlantic Travel.

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Самолет Airbus 320 авиакомпании SmartLynx вылетит из Южного Аэропорта Тенерифе в Ригу 21 марта в 14:00.

Рейс предназначен для граждан и неграждан Латвии, а также людей, имеющих вид на жительство в Латвии. Если самолет не удастся заполнить, то после получения разрешения свободные места будут проданы жителям Литвы и Эстонии.

Подробная информация — на сайте Atlantic Travel.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии опубликовало список специальных авиарейсов, которыми можно воспользоваться, чтобы вернуться в Ригу.