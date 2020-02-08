Доходные фоторадары Латвии: за год зафиксировано 302 638 нарушений

Несмотря на то, что перед стационарными фоторадарами на латвийских дорогах установлены предупреждающие знаки число зафиксированных нарушений в прошлом году выросло, следует из обобщенной информации Госполиции.

В прошлом году стационарные фоторадары зарегистрировали 302 638 нарушений, что на 28 691 нарушение больше, чем годом ранее.

В свою очередь передвижные фоторадары в прошлом году зафиксировали 80 472 нарушения, что на 3751 меньше, чем в 2018 году.

Госполиция не называет сумму выписанных штрафов.

В настоящее время на дорогах Латвии установлено 100 стационарных фоторадаров. В распоряжении Госполиции также имеется 12 передвижных фоторадаров.

В январе полиция изменила направление многих стационарных фоторадаров, чтобы дисциплинировать водителей. Некоторые водители соблюдают скоростной режим только при движении в сторону, в которую направлен фоторадар, после чего нередко увеличивают скорость и нарушают правила дорожного движения.