Доходы госбюджета Латвии в прошлом году выросли на 4,9%

Доходы консолидированного совокупного госбюджета в 2019 году составили 11,414 млрд евро, что на 531,5 млн евро или 4,9% больше, чем в 2018 году, а расходы составили 11,532 млрд евро, что на 433,9 млн евро или 3,9% больше, чем в 2018 году, сообщили агентству ЛETA в Министерстве финансов.

Дефицит консолидированного совокупного госбюджета в прошлом году составил 117,6 млн евро, что на 97,5 млн евро меньше, чем в 2018 году. Дефицит бюджета также был ниже, чем прогнозировалось в законе о бюджете на 2019 год.

Лучшее сальдо совокупного госбюджета в основном связано с увеличением поступлений зарубежной финансовой помощи, принимая во внимание полученные от Европейской комиссии в декабре платежи за реализованные проекты фондов политики сплочения Европейского союза (ЕС).

Рост доходов госбюджета Минфин поясняет также существенным приростом налоговых сборов — на 399,6 млн евро или 4,6%. В результате общая сумма налоговых поступлений в совокупный бюджет в 2019 году составила 9,057 млрд евро. Минфин также отметил, что темп прироста налоговых сборов в связи с замедлением экономического роста в прошлом году был ниже, чем в 2018 году. Доходы от зарубежной финансовой помощи увеличились на 16,7% или 189,3 млн евро, достигнув 1,32 млрд евро.

Минфин отметил, что до сих пор наблюдается существенный рост средней зарплаты, что привело к приросту сбора налогов на рабочую силу.

Поэтому поступления от взносов государственного социального страхования в совокупный бюджет в 2019 году были на 233 млн евро или 8,8% выше, чем 2018 году, достигнув 2,896 млрд евро. В свою очередь поступления от подоходного налога с жителей составили 1,929 млрд евро, что на 201,2 млн евро или 11,6% больше, чем в 2018 году.

Рост доходов жителей страны привел к росту объемов розничной торговли, поэтому поступления от налога на добавленную стоимость по сравнению с 2018 годом увеличились на 191,4 млн евро или 7,8%, достигнув 2,648 млрд евро.

Налоговые поступления в совокупный бюджет в прошлом году на 0,2% или 13,7 млн евро превысили запланированный уровень. Поступления от подоходного налога с населения превысили планируемый объем на 11,5%, а поступления от взносов государственного социального страхования — на 2,5%. Годовой план по поступлениям от налога на добавленную стоимость также был выполнен. Хотя в то же время сборы по ряду других налогов, например, сборы акцизного налога, таможенного налога, налогов на электроэнергию и природные ресурсы, составили меньше, чем планировалось. Сборы подоходного налога с предприятий были на 157 млн евро ниже запланированных и на 259,2 млн евро меньше, чем в 2018 году.

Говоря о расходах совокупного бюджета в 2019 году, Минфин подчеркнул, что существеннее всего — на 194,1 млн евро или 6,3% — выросли затраты на социальные пособия, которые достигли 3,26 млрд евро. Затраты на пенсии выросли на 111,5 млн евро или 5,3%, а затраты на остальные пособия — на 82,6 млн евро или 8,6%. Особенно Минфин выделил расходы на пособия по болезни, которые из-за увеличения средних зарплат и роста числа получателей пособий увеличились на 35,2 млн евро или 21,3%.