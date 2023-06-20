Домбрава и Таварс вступились за NEPLP

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) эффективно ограничивает вещание российских провластных телеканалов в Латвии и принимает важные решения. На это по итогам коалиционного заседания указали депутаты Сейма Янис Домбрава и Эдгар Таварс.

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Домбрава заявил, что работа "эффективного надзорного органа" должна "оцениваться по проделанной работе". Политик сравнил NEPLP с Советом по конкуренции, который недавно наложил масштабный штраф в деле о дорожном картеле.

Депутат Сейма в целом положительно оценивает деятельность NEPLP в ограничении вещания российский провластных каналов. Как отмечает Домбрава, в результате деятельности NEPLP "несомненно может сформироваться активная оппозиция", как это было в случае отзыва лицензии на вещание у телеканала "Дождь".

Вместе с тем политик признал право СМИ обращаться в суд и обжаловать решения совета.

На важность решений NEPLP по ограничению российского вещания также указал Эдгар Таварс. Он указал, что "любое учреждение можно рассматривать с разных точек зрения", поэтому важно обращать внимание на тревожные факторы. Однако решения должны приниматься взвешено и на основании фактов. Говоря о заслугах NEPLP, Таварс указал, что "не будет тем, кто первым бросит камень".

Уже сообщалось, что семь медиа-организаций потребовали роспуска правления NEPLP.

Медиа-организации направили совместное заявление председателю Сейма Эдврду Смилтенсу и председателю комиссии по правам человека и связям с общественностью Иеве Бранте, в котором выразили недоверие нынешнему составу NEPLP и потребовали от Сейма снять членов совета с занимаемых должностей. Представители медиа подчеркнули, что правление NEPLP "систематически нарушает полномочия и ограничивает работу независимых СМИ в Латвии".