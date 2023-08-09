Домбрава: Нацобъединение не может пойти на пересмотр правил выдачи видов на жительство гражданам РФ

Перед назначенными на четверг, 10 августа, переговорами о дальнейшей работе в правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), Национальное объединение осторожно обозначает, на какие компромиссы готово пойти, а в каких сферах уступки невозможны.

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Напомним, что в среду, 9 августа, утром премьер-министр Кришьянис Кариньш выдвинул ультиматум нынешним коалиционным партнерам. Если "Объединенный список" и Национальное объединение хотят продолжить работу в правительстве, они должны подписать меморандум о поддержке ряда решений и согласиться на рокировки в Кабинете министров. Предложение Кариньша предполагает, что министр от Нацобъединения Илзе Индриксоне должна уступить "Объединенному списку" пост министра экономики, а глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс, представляющий Нацобъединение, возглавит МИД. Также "Новое Единство" хочет получить руководство Комиссией Сейма по национальной безопасности, которую сейчас возглавляет депутат от Нацобъединения Янис Домбрава.

Ранее из заявлений премьер-министра Кришьяниса Кариньша следовало, что говорить надо о работе, а не о должностях, и что о должностях речь не идет, заявил агентству LETA сам Янис Домбрава.

Национальному объединению неясно, почему сейчас премьер иницирует передел трех министерских портфелей. В то же время Нацобъединение высоко оценивает желание Кариньша продолжать работу в коалиции трех партий — до сих пор принять такое решение было "проблемным" для премьера, дал понять политик.

По мнению Домбравы, Рихард Колс доказал свой профессионализм в сфере иностранных дел и, если "Новое Единство" не хочет выдвигать своего кандидата, Нацобъединение не видит проблемы занять эту должность.

Говоря о Комиссии Сейма по нацбезопасности, руководство которой может перейти к "Новому Единству", Домбрава заявил, что должности никогда не считал существенными.

Все остальные изменения, связанные с переделом должностей, нужно обсуждать очно, считает политик.

Домбрава указал, что Нацобъединение в последние месяцы в различных форматах обсуждало работу правительства, и предложенная "Новым Единством" редакция меморандума о сотрудничестве с небольшими уточнениями, но "очень близка".

Исключением, по словам Домбравы, является пункт, который не фигурирует в официальном меморандуме, но о котором заходила речь в разговорах. Этот пункт о пересмотре условий в отношении видов на жительство граждан России. Национальное объединение не может уступить и пойти на такие изменения, заявил агентству LETA Янис Домбрава.

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Напомним, что до 1 сентября граждане России, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, что подразумевает необходимость сдать экзамен по госязыку, могут оказаться под угрозой выдворения из страны. Во вторник, 8 августа, глава Комиссии Сейма по делам гражданства и миграции Ингмар Лидака ("Объединенный список") в эфире Латвийского радио фактически признал, что нужно вносить поправки в законодательство, чтобы не выдворять этих людей из страны.

В свою очередь, Янис Домбрава заявил, что, если начнутся переговоры о меморандуме о сотрудничестве, то Нацобъединение тоже выступит с инициативами по дополнению правительственной декларации.