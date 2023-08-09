Как поменяется или обрушится правительство Кариньша. Краткий гид по формированию коалиции

Расширенную коалицию из пяти политических сил создать не удалось, констатировал премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. По версии нынешнего премьера, остались два варианта коалиции: нынешняя ("Новое Единство" + "Объединенный список" + Нацобъединение) и новая ("Новое Единство" + нынешняя оппозиция: Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные"). Если в четверг, 10 августа, "Объединенный список" и Нацобъединение отвергнут ультиматум "Нового Единства" — нынешнее правительство де-факто прекратит существование.

Портал Delfi попытался спрогнозировать возможный ход политических событий.

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Национальное объединение не хочет быть в одном правительстве с "Прогрессивными", а "Объединенный список" — с Союзом "зеленых" и крестьян. При наличии таких "красных линий" у премьерского "Нового Единства" остается чисто арифметически выбор из двух вариантов коалиции — с нынешними партнерами или же с оппозицией, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. При этом глава правительства подчеркнул, что готов возглавить Кабинет министров при обоих вариантах.

"Новое Единство" (26) + "ОС" (15) + Нацобъединение (13) = 54

Это нынешняя коалиция, которую уже раздирают противоречиями. Точки кипения отношения между тремя партнерами, напомним, достигли к президентским выборам. "Объединенный список" и Нацобъединение не проголосовали за кандидатуру ставленника "Нового Единства" Эдгара Ринкевича, действующий глава государства был избран на голосах оппозиции — СЗК и "Прогрессивных". Собственно, это голосование и дало старт переговорам о расширении правительственной коалиции.

С июня оппозиционные СЗК и "Прогрессивные" участвовали в переговорах с "Новым Единством", демонстрируя большой энтузиазм, а "Объединенный список" и Нацобъединение, напротив, бойкотировали эти встречи, сразу заявив, что они выступают против расширения состава правительства.

Теперь Кришьянис Кариньш выдвигает нынешним партнерам ультиматум: они могут остаться в правительстве, если подпишут меморандум, включающий в себя обязательства принять пять важных решений, и согласятся на рокировки внутри правительства.

Пять решений, выдвинутых в ультиматуме Кариньша "Объединенному списку" и Нацобъединению:

Упорядочить сеть услуг здравоохранения; Упорядочить сеть школ; Определиться с тем, как будет решаться вопрос с дефицитом рабочей силы; Определиться с тем, как развивается рынок капитала (речь идет о котировке на бирже крупных госпредприятий); Коалиционные партнеры должны согласиться с тем, что при разработке госбюджета-2024 не будет допускаться подача индивидуальных предложений министерств, будет лишь общая позиция Кабинета министров.

Рокировки внутри правительства, на которых будет настаивать Кариньш:

С поста министра экономики должна уйти Илзе Индриксоне (Национальное объединение), этот пост предполагается отдать представителю "Объединенного списка";

Министерство иностранных дел возглавит представитель Нацобъединения Рихардс Колс — нынешний глава Комиссии Сейма по иностранным делам (сейчас кресло главы МИД после переезда Эдгара Ринкевича в Рижский замок временно занимает сам Кариньш);

"Новое Единство" намерено получить должность министра по охране окружающей среды и регионального развития, что означает потерю портфеля представителем "Объединенного списка" Марисом Спринджуксом;

На уровне Сейме "Новое Единство" хочет получить руководством Комиссией по национальной безопасности, которую сейчас возглавляет депутат от Нацобъединения Янис Домбрава.

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Все эти предложения Кришьянис Кариньш намерен обсудить с "Объединенным списком" и Нацобъединением уже в четверг, 10 августа, в 10.00. Если нынешние партнеры скажут "нет", премьер перейдет к рассмотрению варианта коалиции с СЗК и "Прогрессивными".

Насколько реалистичен сценарий? Не исключен, ведь с властью расставаться трудно. Но и "Объединенный список", и Нацобъединение в этом случае несут как минимум имиджевые потери — полностью подчиняются воле "Нового Единства" ради сохранения себя у власти. Компенсация в виде постов министра иностранных дел и министра экономики может показаться недостаточной. К тому же это еще и вопрос взаимоотношений внутри политических сил: готов ли, например, Янис Домбрава пожертвовать постом ради карьеры однопартийца Рихарда Колса?

Реформы, связанные с упорядочением сети услуг здравоохранения и школ, могут оказаться весьма болезненными и непопулярными у населения. Для Нацобъединения критичны решения, связанные с дефицитом рабочей силы — речь идет об открытии рынка труда для иностранцев, что несколько противоречит идее "латышской Латвии".

Для "Нового Единства" выбор в пользу сценария сохранения нынешней коалиции чревато обретением непримиримой оппозиции в лице СЗК и "Прогрессивных", которые уже после нескольких раундов переговоров видели себя в новом Кабинете министров и почувствуют себя "кинутыми". Можно предположить, что те же "Прогрессивные" будут сразу вбивать клин между коалиционными партнерами: например, для Нацобъединения неприемлемы такие решения как ратификация Стамбульской конвенции или же правовое признание гражданского партнерства. А на принятии этих решений настаивает и само "Новое Единство", и президент Эдгар Ринкевич.

"Новое Единство" (26) + СЗК (16) + "Прогрессивные" (10) — 52

В случае, если "Объединенный список" и Нацобъединение вместе или по отдельности отвергнут ультиматум "Нового Единства", Кариньш обещает проинформировать об этом Ринкевича и немедленно приступить к формированию новой коалиции с СЗК и "Прогрессивными".

Характерно, что на предварительных переговорах "Нового Единства" с СЗК и "Прогрессивными" были фактически достигнуты компромиссы по всем решениям, которые сейчас фигурируют в ультиматуме "Объединенному списку" и Нацобъединению. Кариньш уже заранее дал понять, что вариант коалиции с СЗК и "Прогрессивными" будет "лучшим, хотя и не идеальным". Минусом этого варианта премьер-министр считает то, что у такой коалиции мало голосов в Сейме — только 52. Зато, по словам Кариньша, в правительстве появятся новые люди, что сделает работу "динамичной".

Технически, если "Новое Единство" сделает выбор в пользу второго варианта, то нынешний Кабинет министров должен уйти в отставку. В этом случае называет нового премьер-министра президент Эдгар Ринкевич. Кришьянис Кариньш заверил, что он готов продолжать руководить правительством.

Насколько реалистичен этот сценарий? Вполне, если сохранить нынешнюю коалицию не удастся. Но на 52 голосах можно однажды избрать президента, но крайне сложно нормально функционировать коалиции, намеренной проводить реформы, в том числе, и непопулярные. К тому же такая коалиция получит злобную и эффективную оппозицию в лице бывших партнеров — "Объединенного списка" и Нацобъединения.

"Новое Единство" (26) + СЗК (16) + "Прогрессивные" (10) + кто-то еще (?) = ?

Ключевое, что нужно понимать — если развалится нынешняя коалиция ("Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение) — это означает: правительство автоматически уходит в отставку и создается новое. То есть, процесс формирования коалиции начинается не с нуля, но все же уже не в рамках переговоров "о расширении действующей коалиции". "Второй вариант", о котором говорит Кариньш, может автоматически переродиться в "третий" — то есть, привести к созданию коалиции такого состава, о котором действующий премьер не упоминает.

Так, например, к трио — "Новому Единству", СЗК и "Прогрессивным" — могут присоединиться отдельные политики из других партий. В частности, в политических кулуарах давно говорят о том, что возможен раскол "Объединенного списка". И тогда коалиция может получить более стабильное большинство в Сейме. Характерно, что на пресс-конференции Кариньш отмечал, что представитель "Обьединенного списка" мог бы сделать работу Министерства экономики "динамичной".

Насколько реалистичен этот сценарий? Вполне. 52 голоса, которые суммарно контролируют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" — это все же крайне хрупко. Поэтому привлечение представитлей из других партий было бы закономерным. Нельзя исключить и того, что может быть создана коалиция пока неизвестной конфигурации.

А останется ли Кариньш премьер-министром?

Хотя Кришьянис Кариньш заявил на пресс-конференции, что готов возглавить как правительство нынешней конфигурации, так и Кабмин с участием СЗК и "Прогрессивных", судьба премьера — в руках президента Эдгара Ринкевича.

"Знаете, есть очень четко установленные Конституцией рамки и процедура. В тот момент, когда правительство падет, начнутся консультации. В результате консультаций мы придем к пониманию, у какой модели с какими рабочими задачами, есть большинство в Сейме, и тогда соответственно, призванное лицо составит Кабинет министров согласно Сатверсме", — сказал Ринкевич, отвечая на вопрос о том, кого он номинирует в премьеры.

Ранее на уровне политических спекуляций озвучивалась версия, что новое правительство может возглавить нынешний министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), а Кришьянис Кариньш переориентируется на европейскую карьеру.