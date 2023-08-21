"Достичь к 2030 году среднего индекса благосостояния ЕС". Ринкевич начинает консультации с партиями о создании Кабмина

В понедельник, 21 августа, президент Латвии Эдгар Ринкевич начинает консультации со всеми представленными в Сейме партиями о формировании нового правительства. По итогам переговорах глава государства номинирует премьер-министра. Пока на эту должность официально выдвинута только министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство"), но президент не исключил появление других кандидатов.

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Сегодня в 9:30 президент встретится с "Новым Единством", в 10:30 — с Союзом зеленых и крестьян, в 15:00 — с "Объединенным списком".

Во вторник, 22 августа, в 10:00 состоится встреча с Национальным объединением, в 11:00 — с "Прогрессивными", в 13:00 — с партией "За стабильность", в 14:00 — с партией "Латвия на первом месте".

Как уже сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в четверг подал прошение об отставке.

Согласно Сатверсме, правительство формирует кандидат, названный президентом, поэтому Ринкевич пригласил партии на консультации, чтобы узнать их мнение о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, долгосрочных и неотложных задачах, которые предстоит решить правительству.

В ходе переговоров президент хочет убедиться в том, что выдвинутый им претендент в премьеры сможет заручиться максимально широкой поддержкой в парламенте.

Предполагается, что в новую коалицию могут войти "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз зеленых и крестьян (16) и "Прогрессивные" (10). В уходящем правительстве состоят "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Национальное объединение (13). Ранее неофициально в эфире LTV прозвучала версия, что оптимальной в кулуарах называют коалицию "Нового Единства", СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенного списка" (всего 67 голосов), в этом случае Нацобъединение останется в оппозиции.

Согласно закону, члены Кабинета министров продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства до тех пор, пока Сейм не выразит доверия новому правительству. Ринкевич выразил надежду, что правительство будет сформировано быстро, но не уточнил, когда именно назовет премьер-министра.

О чем политики должны рассказать президенту

"При формировании новой коалиции предлагаю выдвинуть конкретную цель — чтобы Латвии к 2030 году достигла среднего индекса благосостояния ЕС, особое внимания уделяя образованию и науке, привлечению инвестиций, сокращению регионального и экономического неравенства нашей страны — жители Риги и Латгалии должны чувствовать себя одинаково хорошо, здравоохранению, внешней и внутренней безопасности страны и экономическая конкурентоспособность Латвии. В переговорах с представителями партий я призову политические силы представить свое видение достижения этих целей. Следующее правительство может и должно заложить основу для этой работы", — говорилось в письме президента парламентских фракциям.

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Ринкевич обозначил и то, какие задачи являются безотлагательными, и политики должны сформулировать свое представление и о том, как их решать:

работа над госбюджетом-2024;

борьба с инфляцией, выравнивание тарифов на электроэнергию для жителей Латвии, улучшение работы Регулятора с целью сбалансировать интересы государственных монополий и жителей;

содействие кредитованию народного хозяйства, мероприятия по снижению негативных последствий для жителей и предприятий стремительно растущих процентов по кредитам;

существенное повышение финансирования государственной внутренней безопасности, включая пересмотр зарплат сотрудников системы внутренних дел;

укрепление восточной границы Латвии и ускоренном порядке;

разумные и умеренные перемены в системе образования и здравоохранении.

От кандидата в премьер-министры президент хочет получить заверения в неизменности внешнеполитического курса и политики безопасности Латвии — в том числе, в отношении поддержки Украины и последовательного соблюдения режима санкций против России и Беларуси.