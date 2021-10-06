Думпис: ситуация с Covid-19 запущена настолько, что ограничения нужны и для привитых

Распространение Covid-19 в Латвии сейчас настолько стремительное, что даже существенного увеличения темпа вакцинации будет недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Поэтому, по крайней мере вначале, необходимо ввести одинаковые ограничения и для вакцинированных, и для невакцинированных людей, заявил инфекционист, профессор Уга Думпис.

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"Я надеялся, что Латвии удастся избежать больших бед, связанных с "Covid-19", и нам это действительно удавалось более полугода, но в самом конце гонки мы допустили очень серьезные ошибки. Многие исследователи считают, что дельта-штамм — последнее серьезное проявление пандемии, и после этой вспышки "Covid-19" больше не будет вызывать проблем такого масштаба", — сказал эксперт.

Думпис упомянул Данию, которая уже сняла ограничения благодаря высокому охвату вакцинацией. Для успешной борьбы с дельта-штаммом необходимо достичь 80%-ного охвата вакцинацией и еще большего в группах риска.

"К сожалению, мы не справились с вакцинацией, и у нас не много времени, чтобы срочно ее ускорить. Но даже если все непривитые сегодня бросятся прививаться и заболеваемость упадет до нуля, нам все равно угрожает ненормальная ситуация в больницах, потому что между заболеванием и моментом, когда человек попадает в больницу, есть интервал 2-3 недели", — заявил специалист. По его мнению, уже

недостаточно увеличить темп вакцинации — вместо этого необходимо как минимум вдвое сократить контакты между людьми.

Еще лучше было бы уменьшить контакты между невакцинированными людьми, однако, по мнению эксперта, в латвийской ситуации это сейчас невозможно.

Поэтому Думпис не видит другого варианта, кроме как ввести одни и те же ограничения для вакцинированных и невакцинированных людей, по крайней мере, на начальном этапе, а затем, если удастся по крайней мере остановить кривую заболеваемости, вакцинированные смогут раньше вернуться к нормальной жизни.

Специалист считает, что в настоящее время нужно думать об ограничениях на перемещение и скопление людей, потому что при такой заболеваемости опасны даже "зеленые" мероприятия для привитых.