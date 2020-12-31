Думпис: статистика по Covid-19 отражает ажиотаж в магазинах перед праздниками

Очередной антирекорд по числу выявленных случаев Covid-19, который был зафиксирован в Латвии накануне, 30 декабря, отражает ситуацию, которую можно было наблюдать в стране накануне Рождества — вопреки призывам и игнорируя ограничения люди толпились в магазинах и в других местах, отметил главный инфекционист Минздрава, профессор Уга Думпис.

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В частности, в интервью Латвийскому радио Думпис сказал, что показатели, к сожалению, относительно высокие, и те, кто заболел, с большой долей вероятности могут заразить и своих близких. Поэтому надежда на то, что показали снизятся, небольшая.

Думпис также считает, что введенные уже в Латвии ограничения достаточно строгие, но они не работают потому, что люди их игнорируют. Поэтому остается только еще раз призвать жителей Латвии уменьшить число контактов. Это единственный вариант, чтобы остановить распространения вируса.

Как уже ранее сообщал портал Delfi, 30 декабря в Латвии выявлено самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев Covid-19 — 1861, умерли девять человек. Подробнее читайте — здесь.