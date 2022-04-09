Движение Par! стартует на выборах в Сейм в составе объединения Attīstībai/Par!

Дума движения Par! сегодня приняла решение стартовать на парламентских выборах, которые пройдут в октябре этого года, в составе объединения Attīstībai/Par!.

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Большинство членов думы, по словам исполнительного директора Par!, проголосовали за сохранение общество списка.

В состав объединения Attīstībai/Par! входят три партии — Par!, Latvijas attīstībai и Izaugsme.

Attīstībai/Par! входит в состав правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое единство"). Latvijas attīstībai отвечает за посты министра обороны (Артис Пабрикса) и Министерства по защите окружающей среды и регионального развития (Артур Томс Плешс). Par! представлены в правительстве министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом и министром внутренних дел Марией Голубевой.

В марте внутри Attīstībai/Par! случился скандал: глава VARAM Артур Томс Плешс не согласовал территориальную планировку Риги, что возмутило мэра столицы Мартиньша Стакиса. Конфликт завершился выходом Стакиса из Par!, поскольку это был единственный способ не состоять в одном объединении с Latvijas attīstībai. В Рижской думе депутаты от Par! и Latvijas attīstībai, избранные по одному списку, состоят в разных фракциях. При этом Par! — в одной фракции с "Прогрессивными", которыми были избраны в Рижскую думу по общему списку с Par! и Latvijas attīstībai. Мэр Риги Мартиньш стакис остается теперь беспартийным.

После внутреннего скандала в объединении в Par! была предпринята попытка разорвать отношения с Latvijas attīstībai. Были собраны 1/10 подписей членов Par!, выступавших за эту идею. Однако правление Par! решило остаться в объединении.

Из-за того, что Мартиньш Стакис вышел из Par!, заседание партийной думы в субботу, 9 апреля, вел Вячеслав Кащеев. Он будет временно исполнять обязанности главы партийной думы, пока не будет избран вместо Стакиса новый председатель.

У партии Latvijas attīstībai не вызывает опасений будущее объединения Attīstībai/Par!, а внутренние дискуссии партии Par! являются признаками нормального демократического процесса, заявил журналистам сопредседатель Latvijas attīstībai, член правления Attīstībai/Par!, заявил депутат Европейского парламента Ивар Иябс.