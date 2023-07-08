Эдгар Ринкевич вступил в должность президента Латвии

На торжественном заседании Сейма Эдгар Ринкевич дал присягу, вступив в должность президента Латвийской Республики. Ринкевич стал седьмым президентом страны, избранным после восстановления государственной независимости.

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"Я клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать Сатверсме Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду исполнять по доброй совести", — такой текст присяги произнес с трибуны Сейм новоизбранный президент.

Затем политик заверил документ с текстом торжественного обещания своей подписью, и эта бумага ушла в архив. С этого момента и в ближайшие четыре года президент Латвии — Эдгар Ринкевич.

11 лет, 8 месяцев и 11 дней Ринкевич был до избрания президентом бессменным министром иностранных дел.

Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.

Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Имеет две степени магистра — политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.

В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года в течение более чем 10 лет занимал должность госсекретаря.

С 2002 по 2003 год Ринкевич был заместителем главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО. С октября 2008 года по июль 2011 года возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.

Когда Затлерса не переизбрали на второй президентский срок и он занялся политикой, Ринкевич в 2011 году стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса, а в начале 2012 года вступил в Партию реформ Затлерса.

Ринкевич сохранил пост министра иностранных дел в правительствах Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса, а затем и в обоих правительствах Кришьяниса Кариньша.

Весной 2014 года Ринкевич вступил в партию "Единство". На выборах в 14-й Сейм был избран в парламент по списку объединения "Новое Единство".

Ринкевич является кавалером ордена Трех звезд, командиром Большого креста ордена Виестура, удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.