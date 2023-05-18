Единогласно "за": Сейм проголосовал за строгое ограничение рекламы алкоголя

Сейм Латвии в четверг, 18 мая, концептуально поддержал существенное ограничение рекламу алкогольных напитков. Соответствующую поправку к закону "Об электронных СМИ" ранее предложило Министерство здравоохранения.

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За законопроект в первом чтении проголосовали 83 депутата, против не было ни одного. Дебатов на заседании Сейма по этому вопросу тоже не было, отмечает агентство LETA. Впрочем, перед окончательным принятием поправки еще должны пройти голосования в двух парламентских чтениях.

Одобренный в первом чтении законопроект запрещает, в частности, рекламу цен и скидок на пиво и вино на телевидении и радио. Вместе с тем ограничение рекламы не коснется иностранных СМИ, поскольку они не зарегистрированы в Латвии.

В настоящее время в СМИ разрешена только реклама пива и вина, но и на нее действуют определенные ограничения: реклама не может быть адресована несовершеннолетним и не может быть рекламироваться несовершеннолетними, она не должна поощрять чрезмерное употребление алкоголя или критиковать воздержание либо умеренность в употреблении алкоголя.

Поправки, предложенные Министерством здравоохранения, предусматривают комплексные рекламные и маркетинговые ограничения на цены и скидки на алкогольные напитки не только на телевидении и радио, но и в интернете, кинотеатрах, печатных материалах, предназначенных для потребителей, и других средствах массовой информации.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний за 2020 год, 69% жителей Латвии считают, что реклама алкоголя должна быть запрещена вообще, а 66% респондентов выступают за частичный запрет.