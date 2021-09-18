"Единство" хочет удвоить представительство в новом Сейме и сохранить кресло премьера

Премьерская партия "Единство" в субботу, 18 сентября, проводит на выезде — в Валмиере — ежегодный конгресс. "Единство" демонстрирует амбиции еще больше укрепиться в статусе главной правящей страны: партия, которая по итогам выборов в нынешний 13-й Сейм имеет самую маленькую парламентскую фракцию, сейчас контролирует базовые посты — премьер-министра, министра финансов и главы МИД.

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"Единство" идет в регионы: как дотянуться до Брюсселя



На конгрессе "Единства" выступил вице-президент Еврокомиссии, бывший премьер-министр Латвии, олицетворение "истории успеха" Валдис Домбровскис. В своей речи он подчеркнул связь "Единства" с регионами и значимость того, что конгресс правящей партии проходит именно в Валмиере.

Валмиерской краевой думой уже несколько сроков подряд руководит региональная партия Valmierai un Vidzemei, возглавляемая мэром города Янисом Байксом. Valmierai un Vidzemei вошла в состав объединения "Новое Единство" (организация, которая позволяет партии "Единство" создавать альянсы с другими политическими силами, в том числе, для создания общего списка на выборах), и проведение конгресса в Валмиере четко обозначает одно из направлений предвыборной активности премьерской партии: укреплять связь с регионами.

Это оправдано итогами выборов в самоуправления, прошедшими в июне этого года. Победу "на местах" преимущественно одержали оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян и Латвийское объединение регионов, традиционно опирающиеся на самоуправления, а также небольшие, но влиятельные в конкретных городах и краях региональные партии — такие как Valmierai un Vidzemei. Правительственные партии, включая "Единство" не показали высокие результаты на местных выборах, и исход выборов в 14-й Сейм, которые пройдут в октябре 2022 год, во многом будут для правящих в государстве партий определяться сотрудничеством с местными лидерами.

"Латвийские региональные города могут быть динамичными центрами развития, обеспечивающими полноценное качество жизни жителям. Валмиера — это город для людей, и люди это ценят", — четко обозначил в своей речи Валдис Домбровскис. По мнению еврокомиссара, Валмиера — это своего рода "микро-модель" того, как одно самоуправление может активно отвечать на вызовы 21-го века. Одним из самых важных факторов этого процесса Домбровскис считает возможность города использовать ресурсы своего бюджета и госбюджета, а также доступное европейское финансирование.

Домбровскис назвал Валмиеру образцом для подражания для других самоуправлений. В частности этот видземский город успешно реализует программу повышения энергоэффективности жилья: утеплены уже 60% домов. Вице-президент Еврокомиссии дал понять, что дальнейшие успехи самоуправлений будут во многом зависеть от освоения средств Европейского фонда восстановления: то есть, четко обозначил — регионам нужно сотрудничать с политической партией, имеющей представительство в Брюсселе.

"Единство" ищет союзников?



Председатель правления "Единства", депутат Сейма Арвилс Ашераденс озвучил конкретную политическую цель: партия должна удвоить свое представительство в парламенте. Сейчас "Единство", будучи премьерской партией, опирается на самую маленькую по численности фракцию в нынешнем 13-м Сейме: всего 8 депутатов (плюс ряд независимых депутатов, "де-факто" поддерживающих "Единство").

Избрание Кришьяниса Кариньша премьер-министром стало результатом затяжных политических переговоров о создании правительства в 2018-2019 годах по итогам выборов в 13-й Сейм. Представительство в парламенте получили новые амбициозные политические силы (Attīstībai/Par!, Новая Консервативная партия, в тот момент еще единая KPV.LV), которые не сумели договориться о создании коалиции. В итоге опытное "Единство" взяло на себя роль модератора и сумело из партии-аутсайдера, которая заручилась поддержкой только 6,69% избирателей на выборов в Сейм, вновь вернуть себе статус главной партии истеблишмента и стать локомотивом всего Кабинета министров.

"Единство" не скрывает амбиций сохранить за собой премьерский пост и после выборов в 14-й Сейм. На повестке дня, по словам Арвила Ашераденса — привлечение в партию политиков нового поколения. Ашераденс признал, что многие задают ему вопрос, не следует ли "Единству" объединиться с какими-либо политическими партиями для общего старта на парламентских выборах. Сам Ашераденс дал уклончивый ответ, сказав, что "Единство" — системная, самодостаточная, растущая партия, для которой важно развитие Латвии, а выборы лишь средство для достижения этой высокой цели.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в своем выступлении отметил, что в 13-й Сейм были избраны семь партий, однако сейчас в парламенте их стало уже десять (в результате расколов и учреждения новых политических сил). В интересах "Единства" — консолидация политических сил, а не раздробленность и следование принципу "каждый сам за себя", подчеркнул глава правительства.

Говоря о необходимости процесса консолидации, глава Кабинета министров отметил: "У нас как у партии может быть значимая роль в нем". Кариньш напомнил и о том, что для создания альянсов с другими политическими силами существует объединение "Новое Единство".

У "Единства" есть опыт поглощения других партий. В11-м Сейме "Единство", уступив на выборах Партии реформ Затлерса, фактически впоследствие "перемолола" конкурента, перетянув к себе ряд "реформистов". Сейчас в политических кулуарах ходят слухи о непростых отношениях между "Единством" и объединением Attīstībai/Par!. "Единство" и AP! — прямые конкуренты, ориентированные на схожие электоральные аудитории, и вопрос, что выгоднее — соревноваться или консолидировать силы — может появиться в повестке дня. Одновременно внутри объединения Attīstībai/Par! — напряженные отношения между партией Latvijas Attīstībai (экс-министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце и его преемник на посту Артурс Томс Плешс, министр обороны Артис Пабрикс, глава Бюджетно-финансовой комиссии Мартиньш Бондарс) и движением Par! (министр здравоохранения Даниэль Павлютс, глава МВД Мария Голубева). Эти конфликты дают повод для политических спекуляций о том, как именно "Единство" будет реализовывать курс консолидации перед выборами.

В августе за "Новое Единство" были готовы проголосовать 6,7% респондентов, свидетельствуют данные опроса SKDS (в июле до роста заболеваемости Covid-19, который требует действий от правительства Кришьяниса Кариньша — 7,6%).