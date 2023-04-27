Екабпилсское убийство не убедило. Сейм не готов ратифицировать Стамбульскую конвенцию
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За срочное рассмотрение в сложившихся обстоятельствах Стамбульской конвенции проголосовали 33 депутата от оппозиционных "Прогрессивных" и правящего "Нового Единства". Против были 42 депутата, представляющих как коалицию, так и оппозицию — правящие "Объединенный список" и Национальное объединение, оппозиционные "Латвию на первом месте" и "Стабильность" и независимый депутат Глория Гревцова. 
Двоякую позицию заняли практически все депутаты от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и некоторые парламентарии от "Объединенного списка". Так, воздержались 4 депутата от СЗК и один — спикер Сейма Эдвард Смилтенс — от "Объединенного списка".  Не голосовали 9 депутатов, из них 7 депутатов от СЗК, по одному от "Объединенного списка" и "Нового Единства". 
Счет голосования 42:33 в пользу решения не ратифицировать конвенции при наличии 9 депутатов, избегающих обозначить позицию, показывает фактически патовую ситуацию в парламенте. Открытых противников ратификации больше, чем открытых сторонников, однако 9 депутатов теоретически могут склониться на ту или иную сторону, а всего в заседании Сейма участвовали в четверг, 27 апреля, 89 из 100 депутатов. То есть, мнение еще 11 парламентариев может быть также решающим. 
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Вопрос о ратификации Стамбульской конвенции актуализировался из-за убийства женщины в Екабпилсском крае, вызвавшего огромный общественный резонанс. Женщина была убита на глазах своих матери и ребенка бывшим сожителем, который преследовал ее долгие годы, не принимая разрыв отношений.  О том, что женщина месяцами подвергается насилию и преследованию, знали все — родственники, соседи, коллеги, правоохранительные органы. Невзирая на это, полиция не сумела предотвратить преступление.

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