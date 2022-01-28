Экономика Латвии в прошлом году показала рост после спада в 2020 году

По сравнению с данными за прошлый год, латвийский валовый внутренний продукт (ВВП) по предварительной оценке вырос на 3,4% в четвертом квартале 2021 года. В целом в 2021 году ВВП Латвии увеличился на 4,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорят данные Центрального статистического управления.

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На ВВП могло повлиять падение промышленной отрасли на 1,4% и рост в сфере услуг на 6,7%. Также после сезонных и календарных корректировок констатировано, что рост латвийской экономики в данный период увеличился на 3,1%.

Во сравнению в третьим кварталом 2021 года, в четвертом квартале ВВП сократился на 0,1%. Ранее спад ВВП по сравнению с предыдущим кварталом в Латвии произошел во втором квартале 2020 года, когда по сравнению с первым кварталом ВВП уменьшился на 7,4%.

В целом, в 2021 году ВВП Латвии увеличился на 4,7% по сравнению с 2020 годом.

В четвертом квартале 2021 года ВВП Латвии составил 7,019 миллиардов евро, а в целом в 2021 году — 27,871 миллиардов евро.

Точный размер ВВП за 2021 год будет опубликован 28 февраля 2022 года.

Уже сообщалось, что в 2020 году ВВП Латвии сократился на 3,6% по сравнению с 2019 годом.