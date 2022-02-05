Экономист Инна Штейнбука объяснила, как Латвия будет отдавать госдолг в 16 млрд евро

По дефициту бюджета Латвия следует сразу за тройкой южных стран, хотя обещала ориентироваться на северные. Мы тратим намного больше, чем зарабатываем. А госдолг вырос уже в половину от ВВП. Отдавать его сразу не требуется, но проценты будут расти, а дефицит бюджета уже через год должен вернуться в докризисные рамки. Чем опасно такое житье не по средствам, в интервью Delfi объяснила бывшая глава представительства Еврокомиссии в Латвии, действительный член Академии наук Латвии и глава латвийского Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.

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За два года пандемии госдолг Латвии со скромных 36% ВВП вырос больше 50% от ВВП. И в этом году будет еще расти — политикам надо удовлетворить ожидания избирателей в предвыборный год. Министр финансов Рейрс настаивает, что это "оптимальный объем", можно было брать и больше — до 60%, но решили "оставить зазор на возможные следующие кризисы".

Инна Штейнбука подтверждает, что в сравнении с другими странами ЕС, Латвия на хорошем месте. В Греции госдолг вдвое превышает валовый продукт. Немногим лучше ситуация в Италии и Испании. В среднем по ЕС в 2020 году госдолг составил около 90 процентов ВВП. Для сравнения, в Латвии долг к концу 2020 года был 43,5% от ВВП, а в Эстонии значительно ниже — 19%. Оппоненты фискальной дисциплины считают, что пусть долг и дальше растет, пока в Евросоюзе временно в связи с пандемией отменены ограничения на дефицит бюджета.

"Чем же чревато неконтролируемое повышение дефицита? — рассуждает Штейнбука. — За обслуживание займа мы платим из бюджета. Сейчас это очень скромная сумма: за госдолг около 16 млрд евро — платим чуть больше 250 млн евро. Потому что проценты по долгу — негативные, что бывает раз в столетие. Это благодаря политике Центрального Европейского банка, который во время ковида подстегивает экономику. Но такая ситуация — не вечная. Если пружину долго сжимать, она выстрелит.

Сейчас цены пошли в рост. Ставки по кредитам нельзя заморозить навечно — они выстрелят и больно, как только изменится политика Центрального Европейского банка. Обслуживание долга сразу станет дороже. Например, в 2010 году при долге 5 млрд Латвия платила за обслуживание 250 млн латов в год".

На сегодня кредитный рейтинг Латвии на финансовых рынках очень высокий, благодаря тому, что страна долгое время соблюдала фискальную дисциплину — жила плюс-минус по средствам. "Но все же мы — не Германия, не Франция и даже не Италия, — отмечает Штейнбука. — У нас нет такой исторически накопленной экономической репутации и нет таких ресурсов. Мы не можем себе позволить повышать дефицит бюджета в той же мере, как это делают Европейские "гиганты".

В этом году по плану долг может достичь 51,7% от ВВП. Что будет на самом деле, мы не знаем — когда составляли бюджет, надеялись, что ковид приутихнет, но пока он бушует. Добавилась новая проблема с ценами на энергию и общим ростом цен. Интересно, что при инфляции долг по отношению к ВВП в номинальном выражении, может даже поджаться, — обращает внимание Штейнбука. "Но это формальный арифметический результат — в высокой инфляции нет ничего хорошего".

Когда и кому придется отдавать долг? "В современных экономиках долги быстро никто не отдает, — признает экономист. — Долг все время рефинансируют — что-то отдают и тут же занимают по новой под более выгодную ставку. Пока у Латвии позитивный имидж на финансовых рынках (высокий кредитный рейтинг), — можем одалживать деньги под выгодные проценты".

Через год Латвия должна вернуться в привычное фискальное русло — дефицит бюджета вновь надо будет держать под контролем, скорее всего, в рамках 2%. И это для Латвии будет очень трудно, ведь по дефициту бюджета страна вырвались на четвертое место после Греции, Италии и Мальты. Почти переняла южную ментальность, вопреки недавно озвученному намерению правительства принадлежать к группе фискально ответственных северных стран.

В этом году Латвия снова планирует один из самых высоких дефицитов бюджета в Европе — 4,8%. Для сравнения: в Литве — 3,1%, в Эстонии — 2,2%. И даже в Греции ниже — 3,7%. Дефицит — это дополнительные деньги в экономике, которые рождают дополнительный спрос, стимулирующий рост цен. Но перед выборами политики на него охотно идет.

"Выходить из политики дефицита будет сложно — денег в бюджете сразу станет относительно меньше, — обещает Штейнбука. — Да, если ковид утихнет, государству не придется платить работникам деньги за простой, но часть предприятий, которые были на "искусственном дыхании", могут обанкротиться и породить безработных, которым положено пособие. Некоторые отрасли привыкли к госфинансированию — как им будет без финансовых инъекций?"

Полный текст интервью с Инной Штейнбукой о том когда уже Латвия заживет, как Германия — ЗДЕСЬ.