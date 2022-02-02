Пандемия перекроила экономику Латвии. Что будет после отмены кризисной господдержки предприятиям? Влитые в экономику "ковидные миллионы" и рост зарплат привели к инфляции. Цены на энергию взлетели в разы. Госдолг вырос, ставки по нему тоже скоро поднимутся. Как и по частным кредитам. Отказ от микроналогов потряс малый бизнес. Что дальше? И когда уже Латвия заживет, как Германия? В интервью Delfi доктор экономических наук и профессор ЛУ Инна Штейнбука рассуждает про перспективы.

Бывшая глава представительства Еврокомиссии в Латвии, действительный член Академии наук Латвии и глава латвийского Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука — один из самых уважаемых экспертов в сфере экономики. За консультациями к ней обращаются все правительства Латвии. Ее команды — как научная в Латвийском университете, так и в Совете по фискальной дисциплине — разрабатывают рекомендации по трансформированию экономики и следованию европейскому курсу.

В предвыборный период на фоне всех неопределенностей пандемии правительство щедро на похвалы своим действиям и обещания электорату. Трудно понять, что в латвийской экономике и вправду хорошо, а что вызывает опасения и чревато неприятными перспективами.

Академик, доктор экономических наук Инна Штейнбука ответила на вопросы:

  • Экономика растет — это правда или к выборам?
  • Где ахиллесова пята экономики Латвии?
  • Где лежат и куда уйдут "ковидные миллионы"?
  • Чем опасен рост госдолга? А отдавать-то его будем?
  • Что будет с ценами на энергию: вниз или вверх?
  • Каких высот ждать от инфляции?
  • Ныжен ли Латвии малый бизнес? Почему его зажимают?
  • Сколько мы потеряли в ссоре с Россией и Беларусью?
  • Как отразятся на экономике Латвии последствия пандемии?
  • Когда мы уже заживем "как в Германии"?
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