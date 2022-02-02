Пандемия перекроила экономику Латвии. Что будет после отмены кризисной господдержки предприятиям? Влитые в экономику "ковидные миллионы" и рост зарплат привели к инфляции. Цены на энергию взлетели в разы. Госдолг вырос, ставки по нему тоже скоро поднимутся. Как и по частным кредитам. Отказ от микроналогов потряс малый бизнес. Что дальше? И когда уже Латвия заживет, как Германия? В интервью Delfi доктор экономических наук и профессор ЛУ Инна Штейнбука рассуждает про перспективы.

Бывшая глава представительства Еврокомиссии в Латвии, действительный член Академии наук Латвии и глава латвийского Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука — один из самых уважаемых экспертов в сфере экономики. За консультациями к ней обращаются все правительства Латвии. Ее команды — как научная в Латвийском университете, так и в Совете по фискальной дисциплине — разрабатывают рекомендации по трансформированию экономики и следованию европейскому курсу.

В предвыборный период на фоне всех неопределенностей пандемии правительство щедро на похвалы своим действиям и обещания электорату. Трудно понять, что в латвийской экономике и вправду хорошо, а что вызывает опасения и чревато неприятными перспективами.

Академик, доктор экономических наук Инна Штейнбука ответила на вопросы: