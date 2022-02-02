Пандемия перекроила экономику Латвии. Что будет после отмены кризисной господдержки предприятиям? Влитые в экономику "ковидные миллионы" и рост зарплат привели к инфляции. Цены на энергию взлетели в разы. Госдолг вырос, ставки по нему тоже скоро поднимутся. Как и по частным кредитам. Отказ от микроналогов потряс малый бизнес. Что дальше? И когда уже Латвия заживет, как Германия? В интервью Delfi доктор экономических наук и профессор ЛУ Инна Штейнбука рассуждает про перспективы.
Бывшая глава представительства Еврокомиссии в Латвии, действительный член Академии наук Латвии и глава латвийского Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука — один из самых уважаемых экспертов в сфере экономики. За консультациями к ней обращаются все правительства Латвии. Ее команды — как научная в Латвийском университете, так и в Совете по фискальной дисциплине — разрабатывают рекомендации по трансформированию экономики и следованию европейскому курсу.
В предвыборный период на фоне всех неопределенностей пандемии правительство щедро на похвалы своим действиям и обещания электорату. Трудно понять, что в латвийской экономике и вправду хорошо, а что вызывает опасения и чревато неприятными перспективами.
Академик, доктор экономических наук Инна Штейнбука ответила на вопросы:
- Экономика растет — это правда или к выборам?
- Где ахиллесова пята экономики Латвии?
- Где лежат и куда уйдут "ковидные миллионы"?
- Чем опасен рост госдолга? А отдавать-то его будем?
- Что будет с ценами на энергию: вниз или вверх?
- Каких высот ждать от инфляции?
- Ныжен ли Латвии малый бизнес? Почему его зажимают?
- Сколько мы потеряли в ссоре с Россией и Беларусью?
- Как отразятся на экономике Латвии последствия пандемии?
- Когда мы уже заживем "как в Германии"?