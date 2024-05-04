В первом в Латвии уголовном деле о сознательном заражении другого лица ВИЧ еще не поставлена окончательная точка, хотя недавно судом было назначено наказание. Передача 360TV ZIŅneši изучала, как развивалось это дело.
Женщина случайно обнаружила документы, которые гласили: у ее супруга ВИЧ, но партнер умолчал об этом факте.
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