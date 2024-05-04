"Желаю людям верить в свое государство и в его способности их защитить", - сказала в интервью порталу Delfi бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. "История дала нам возможность выбраться из тюрьмы народов. Мы теперь в семье свободных стран и нам нужно заботиться о том, чтобы всегда оставаться там, и заботиться не только о своей стране, но и о своих соседях - нужно следить за тем, что они делают, нужно побуждать их помнить, насколько свобода дорогой подарок", - подчеркнула Вике-Фрейберга, чьи годы президентства пришлись на 1999-2007 годы, период, когда Латвия вступила в ЕС и НАТО.