1 мая на Youtube-канале "Фонда по борьбе с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального вышла последняя серия документального сериала "Предатели", который вызвал волну возмущения у российской либеральной оппозиции. В заочную полемику с его авторами вступил и Владимир Путин. Парадоксально, но диктатор оказался в одной лодке с представителями российской оппозиции. Так автор сериала Мария Певчих открыла самую важную публичную политическую дискуссию в России за последние 30 лет - о фундаментальных основах государства. Важна она не только для россиян, но и для стран Балтии, и Запада в целом.

Самым удивительным фактом трехнедельного марафона "Предатели" за авторством главы "Фонда по борьбе с коррупцией" Марии Певчих ( первая серия, вторая и третья - ред.) стала острая реакция на него именитых представителей "либерального" крыла российской оппозиции, широко известных на Западе.

Сериал рассказывает о формировании в России нынешнего режима в 1990-е годы и напрямую связывает Владимира Путина с тем периодом становления новой российской государственности и экономической системы. Ничего из того, о чем рассказывала Певчих, не было секретом ранее. История российских 90-х рассказана в сериале устами самих участников событий, а также с помощью подписанных ими документов, опубликованных ранее.

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