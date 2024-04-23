Фильм "Фонда по борьбе с коррупцией" покойного Алексея Навального "Предатели. Начало", вышедший на прошлой неделе, породил горячую дискуссию в соцсетях. Он повествует о том, как в начале 1990-х в России вместо демократического государства была построена коррумпированная автократия, поднявшая на самый высокий пост в стране Владимира Путина. Его публикация, по сведениям источников Delfi, была запланирована на февраль этого года и была отложена лишь из-за убийства Алексея Навального. Однако, фильм ФБК лишь приоткрывает завесу над случившейся тогда катастрофой. Delfi рассказывают о том, что представляли собой 90-е в России, чем они отличались от этого периода в Латвии и почему нынешняя захватническая политика Путина - прямое следствие того, что случилось в России тогда.
Политическая катастрофа
В 1991 году на карте мира появилось новое государство, никогда ранее не существовавшее - Российская Федерация. Его президентом был избран Борис Ельцин. Это были последние свободные, равные и честные выборы в России. Его полномочия были невелики, страной управлял Верховный Совет. Разрабатывалась новая конституция - федеративной парламентской республики. Превращение России в реальную федерацию с демократической формой правления могло бы стать прививкой от реваншистских идей, но этого не произошло.
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