Foto: Dmytro Smolienko/SIPA/Scanpix/LETA

В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. На оккупированных территориях Украины празднования будут проходить в условиях преследований и давления, которые можно сравнить с религиозными войнами в Европе. Православные церкви разрушаются, верующие подвергаются преследованиям, а священников похищают и депортируют. Верующим протестантских деноминаций и вовсе запрещают молиться и угрожают жестокой смертью.

В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. На оккупированных территориях Украины празднования будут проходить в условиях преследований и давления, которые можно сравнить с религиозными войнами в Европе. Православные церкви разрушаются, верующие подвергаются преследованиям, а священников похищают и депортируют. Верующим протестантских деноминаций и вовсе запрещают молиться и угрожают жестокой смертью.

Два священника — две стороны

"В Свято-Успенском соборе Токмака освятили икону блаженной Матроны Московской", сообщил в ноябре прошлого года российский пропагандистский портал "ZOV Запорожье". Освятил ее настоятель собора, отец Николай (Ронжин). В данных российской налоговой он числится как российский гражданин Ронжин Николай Викторович, глава православного прихода этого храма Бердянской епархии РПЦ МП и церковного прихода в оккупированном селе Запорожье. Оба прихода зарегистрированы в российской налоговой в конце прошлого и начале этого года.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit