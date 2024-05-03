В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. На оккупированных территориях Украины празднования будут проходить в условиях преследований и давления, которые можно сравнить с религиозными войнами в Европе. Православные церкви разрушаются, верующие подвергаются преследованиям, а священников похищают и депортируют. Верующим протестантских деноминаций и вовсе запрещают молиться и угрожают жестокой смертью.
В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. На оккупированных территориях Украины празднования будут проходить в условиях преследований и давления, которые можно сравнить с религиозными войнами в Европе. Православные церкви разрушаются, верующие подвергаются преследованиям, а священников похищают и депортируют. Верующим протестантских деноминаций и вовсе запрещают молиться и угрожают жестокой смертью.
Два священника — две стороны
"В Свято-Успенском соборе Токмака освятили икону блаженной Матроны Московской", сообщил в ноябре прошлого года российский пропагандистский портал "ZOV Запорожье". Освятил ее настоятель собора, отец Николай (Ронжин). В данных российской налоговой он числится как российский гражданин Ронжин Николай Викторович, глава православного прихода этого храма Бердянской епархии РПЦ МП и церковного прихода в оккупированном селе Запорожье. Оба прихода зарегистрированы в российской налоговой в конце прошлого и начале этого года.
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