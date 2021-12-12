Экс-глава Государственной службы среды, осужденная за указание ложной информации в декларации, нашла работу в госуправлении

Бывший генеральный директор Государственной службы среды Инга Колегова, осужденная за предоставление ложных сведений в декларации, назначена старшим экспертом Государственной службы леса, сообщает программа телеканала TV3 Nekā personīga.
Колегова была назначена на эту должность генеральным директором Государственной службы леса Айной Сташане, которая, в свою очередь, была утверждена в своей должности министром сельского хозяйства Каспарсом Герхардсом (Национальное объединение) без конкурса. У Сташане нет образования в сфере лесного хозяйства, она — юрист. Ранее она работала в Государственной службе среды, находящейся в подчинении Министерства окружающей среды и регионального развития — в те времена, когда эти ведомством руководил Герхардс. Программа сообщает, что незадолго до назначения Сташане главой Государственной службы леса Герхардс убрал требование о пятилетнем опыте работы в лесном хозяйстве из должностной инструкции.
Позже Сташане наняла свою бывшую начальницу из Госудаственной службы среды.
Сташане утверждает, что это было согласовано с министром. Она не видит проблемы в том, что против Колеговой возбуждено уголовное дело и на тот момент два суда уже признали ее виновной в предоставлении лживой информации государству о своих доходах. "Я выбрала ее, основываясь на ее компетентности и работе. Инга была самым лучшим кандидатом", — сказала Сташане программе.
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) считает, что у Сташане не находилась в конфликте интересов при приеме на работу Колеговой, и, таким образом, не преступала закон.
Между тем, Андрис Графс, глава Балтийского института корпоративного управления, подчеркивает, что подобные случаи негативны с этической точки зрения, они наносят ущерб репутации государственных учреждений в глазах общественности и подрывают доверие.
Как сообщало ранее агентство LETA, в ноябре Департамент по уголовным делам Верховного суда оставил без изменения приговор Рижского окружного суда, который признал Колегову виновной в трех преступных деянияхх, связанных с предоставлением несоответствющих действительности данных в имущественной декларации, и наложил штраф в размере 4300 евро. Это решение больше не подлежит обжалованию.