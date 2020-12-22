Эксперимент PTAC: каждый четвертый готов купить увиденное в соцсети чудо-средство

Центр защиты прав потребителей (PTAC) ради эксперимента разместил в Facebook и Instagram рекламу несуществующих средств для улучшения волос и зрения и для быстрого отбеливания зубов в домашних условиях. Каждый четвертый попытался купить чудо-средство.

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10 несуществующих инфлюенсеров разместили у себя рекламу 10 несуществующих продуктов. Под записью не было информации об оплаченной рекламе, а хештеги не давали понять, действительно ли это мнение инфлюенсера или реклама.

Ссылка вела на фальшивый интернет-магазин. За неделю по ней перешли 2172 раза, причем 579 человек попытались купить товар или получить о нем дополнительную информацию.

"Результаты эксперименты — почва для серьезных размышлений, насколько легко пользователи социальных сетях доверяют таким чудо-средствам, как экстракт черники и моркови для улучшения зрения или аэрозоль, который не даст коту портить мебель. Потребителям не стоило бы так слепо полагаться на непроверенные данные и пустые обещания, а инфлюенсерам пора следовать разработанным PTAC правилам", — прокомментировала эксперимент партнер коммуникационного агентства A.W.Olsen & Partners и доцент Латвийского университета Ольга Казака.

Помимо эксперимента, был проведен опрос, в котором участвовали более 400 респондентов. 40% из них ответили, что не доверяют информации от инфлюенсеров, а 30% — что доверяют лишь частично. 70% опрошенных не проверяют написанное инфлюенсеров, а 36% признались, что им все равно, пишет ли инфлюенсер, что информация оплаченная. 13% не видит в этом проблемы, а 26% даже не знали, что существует закон, обязывающий инфлюенсера соответствующим образом оформлять рекламные посты. 55% опрошенных не знает, что значит хештег #sadarbība (в переводе — "сотрудничество").

За последний год PTAC начал 35 административных дел за публикацию недостоверной информации, причем частно блогеры не знали, что посты должны быть помечены как рекламные.

3 декабря стартовала кампания Esi reāls! ("Будь настоящим!". На сайте www.esireals.lv можно найти рекомендации о правильном использовании хештегов и о том, чего следует избегать и на что обращать внимание. Пользователей, которые увидели в соцсетях подозрительную запись, призывают в комментариях писать хештег #EsiReals!