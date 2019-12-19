Эксперимент: с 4 января в Риге каждый месяц на один день центральную улицу будут закрывать для машин

В четверг, 19 декабря, в 11.00 председатель Рижской думы Олег Буров вместе с социальным антропологом и специалистом в вопросах городского планирования Виестурсом Целминьшем рассказал о новом проекте, который, согласно замыслу, должен способствовать мобильности на центральных улицах столицы.

Со следующего года Рижская дума начнет каждую первую субботу месяца одну из центральных улиц города отдавать пешеходам, велосипедистам, а также инициативам, способствующим развитию предпринимательской деятельности. Эту идею осуществят уже в первую субботу нового года — 4 января 2020 года — на улице Тербатас. В этот день она будет закрыта на участке от ул. Элизабетес до ул. Стабу.

Частные транспортные средства смогут пересечь ул. Тербатас только на перекрестке с ул. Лачплеша. Исключение сделано для общественного транспорта, но он должен будет снижать скорость движения.

На закрытых улицах будет запрещено и парковать машины, а также с 10:00 до 20:00 предприятиям нельзя будет осуществлять доставки. Автостоянки будут закрыты уже с 20:00 предыдущего дня.

На закрытых для транспорта улицах предприниматели смогут (после согласования с думой) размещать торговые точки, продавая, например, глинтвейн, другие напитки и товары.

Аналогичным образом в первую субботу февраля (1 февраля) будет закрыта ул. Блауманя, а в марте (7 марта) — ул. Кр. Барона. Эксперимент будет длиться не менее полугода.