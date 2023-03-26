Эксперт: отказ кинотеатров от титров на русском повлияет на сегмент семейных и детских фильмов

Отказ кинотеатров от субтитров на русском языке будет особенно ощущаться в сегменте семейных и детских фильмов, такое мнение агентству LETA высказал соучредитель и руководитель платформы "Кино Культ" и кинопроекта "Спектр" Сергей Тимонин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось, депутаты фракции Сейма "Национальное объединение" призывают запретить титры к фильмам на русском языке. Внесенные фракцией поправки в Закон о государственном языке предусматривают, что фильмы должны иметь субтитры на одном из официальных языков ЕС. Русский не является официальным языком ЕС.

По словам Сергея Тимонина, жители Латвии привыкли к субтитрам на латышском и русском языках, но это может быть делом привычки. Русские субтитры, скорее всего, предназначены для тех, кто не знает ни латышского, ни английского, добавил эксперт.

Тимонин полагает, что если субтитры на русском языке запретят, то люди сначала будут выражать свое недовольство в социальных сетях, но как только выйдет голливудский блокбастер, они все равно пойдут в кинотеатры и будут смотреть фильм на английском языке с латышскими субтитрами.

"Вопрос в том, будут ли демонстрироваться анимационные фильмы для семейного просмотра, которые в настоящее время предлагаются в дубляже или озвучке на русском языке с обязательными субтитрами на латышском. Если да, то влияние на рынок будет меньше, а обязательное субтитры на госязыке также будут соответствовать требованиям закона", — сказал соучредитель "Кино Культ".

Сергей Тимонин заявил, что поддерживает предложение о запрете субтитров на русском языке: даже не затрагивая национальный вопрос, подготовка файла с двойными субтитрами требует дополнительных затрат и времени.

По его мнению, титры на латышском и русском языках были инструментом так называемой "мягкой силы" и скорее привычкой, чем практической необходимостью.

"Я склонен согласиться с этим предложением (запрету субтитров на русском), но что будет в случае, если русскоязычные семьи перестанут посещать кинотеатры, а это напрямую влияет на выручку", - задается вопросом сооснователь кинопроекта "Спектр".

Он добавил, что для реализации этого проекта государству потребуется возместить возможные убытки.