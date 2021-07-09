Эксперт по конституционному праву: нет препятствий на время разрешить увольнение непривитых, но это не должно относиться ко всем профессиям

Нет препятствий на время предусмотреть для работодателей возможность увольнять работников, не имеющих сертификата Covid-19, но такую норму нельзя будет применять к представителям всех профессий, считает эксперт по конституционному праву Эдгар Пастарс.

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106-я статья Сатверсме не запрещает на время ввести правовое регулирование, которое позволит работодателям уволить полностью или на время отстранить от обязанностей работников. Но такое регулирование не может относиться ко всем работникам и ко всем работодателям, заявил LETA Эдгар Пастарс.

Он подчеркнул, что необходимо четко определить сферы и случаи, которые несут угрозу определенным особо уязвимым группам людей — например, медицинские учреждения. Требование вакцинации также оправдано, если без прививки сотрудник не может предоставить безопасную услугу. Например, сотрудники правоохранительных органов, вызывающие свидетелей на участок для допроса.

"В некоторых случаях это было бы обязанностью, а не правом для работодателя", — сказал Пастарс, говоря об возможном прерывании трудовых отношения с сотрудником без прививки. Увольнение, по словам юриста, это все же крайняя мера, поскольку такого сотрудника можно перевести на другую должность, где риски меньше.

Пастарс отметил, что в новом законе должны быть обязательно оговорены все исключения по медицинским причинам, когда непривитого работника будет нельзя уволить. Но эти исключения, считает эксперт, должны быть очень узкими, а не надуманными.

"Сотрудник также должен иметь право на выходное пособие, и важны основания для увольнения и его формулировка", — сказал эксперт по конституционному праву.

Эдгар Пастарс подчеркнул, что любое лицо, права которого будут нарушены, сможет подать жалобу как в Государственную инспекцию труда, так и иск в суд. Также правовое регулирование можно оспорить в Конституционном суде, и это не критично. "Было бы полезно, чтобы суд дал свою оценку. Не нужно этого бояться — есть больше преимуществ с точки зрения рисков и выгод", — сказал Пастарс.