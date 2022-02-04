Эксперт: вероятно, лаборатории достигли своего предела — реально случаев Covid-19 может быть гораздо больше

Количество тестов на Covid-19, сделанных в латвийских лабораториях, в последнее время не увеличивается, а это значит, что достигнута максимальная мощность, которую способны обеспечить лаборатории, заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" директор Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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Он признал, что количество больных коронавирусом на самом деле намного выше, чем показывает официальная статистика.

Однако хорошая новость заключается в том, что рост доли выявленных положительных результатов стабилизируется — он составляет около 39-40% и пока не увеличивается.

"Это уже может указывать на то, что, возможно, в ближайшие недели количество больных больше не будет расти", — заявил инфекционист.

В целом по Евросоюзу роста заболеваемости Covid-19 в последние дни больше не наблюдается, что является позитивным сигналом, считает эксперт.

Перевощиков сообщил, что растет количество стационарных пациентов с Covid-19. Количество пациентов, основным диагнозом которых является коронавирус, за месяц выросло примерно на 80%. В свою очередь, количество пациентов с Covid-19 в качестве дополнительного диагноза за месяц увеличилось в четыре раза.

Инфекционист подчеркнул, что статистически нельзя игнорировать тех пациентов, у которых Covid-19 является вторым диагнозом, так как в большинстве случаев коронавирус вызвал тяжелые последствия у этих людей.

"Это пациенты с инсультом, инфарктом, пожилые и ослабленные пациенты, для которых коронавирус усложняет течение болезни, поэтому этих больных лечат не только на койках, предназначенных для зараженных коронавирусом, но и в обычных терапевтических палатах. Число этих больных очень велико", — указал Перевощиков.

Говоря о лечении пациентов с Covid-19, он также подчеркнул высокий уровень заражения среди медперсонала, что затрудняет оказание услуг.

С учетом текущего заполнения больниц ситуацию нельзя назвать "очень критической и драматичной", но также нельзя исключать, что продолжающееся неконтролируемое распространение Covid-19 в скором времени приведет к росту заболеваемости среди пожилых людей с хроническими заболеваниями, добавил Перевощиков. По его словам, это скорее всего произойдет в ближайшие недели, поэтому по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности.

Он добавил, что аналогичная тенденция наблюдалась во время предыдущих волн Covid-19: сначала заболевали наиболее экономически активные люди, а за тем был последовательный рост числа положительных случаев коронавируса среди людей старше 60 лет.

"На данный момент, по сравнению с другими вспышками заболеваемости, эти люди [старше 60] болеют реже, но в динамике, мы, вероятно, ожидаем выравнивания доли заболеваемости в каждой возрастной группе, чаще будут болеть те сениоры, которые еще не были инфицированы вирусом", — указал представитель SPKC.

По мнению Перевощикова, с эпидемиологической точки зрения в ближайшие недели еще недопустимо смягчение ограничений из-за Covid-19, так как все еще слишком велик удельный вес непривитых среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

На вопрос, можно ли сейчас смягчать какие-то из ограничений, инфекционист ответил, что с эпидемиологической точки зрения это можно делать, когда выполнены два условия — заболеваемость больше не растет и достаточен охват вакцинацией пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

"У нас же все еще велико количество пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, которые не вакцинированы, у них еще нет иммунитета", — сказал Перевощиков.

Он отметил, что, например, Дания могла смягчить ограничения из-за Covid-19, потому что там велик удельный вес вакцинированных пожилых людей и не ожидается перегрузки системы здравоохранения или высокой смертности пожилых пациентов с Covid-19.

Как сообщалось ранее, несколько организаций медиков и пациентов во время заседания Министерства здравоохранения призвали не смягчать ковид-ограничения еще хотя бы две недели — до тех пор, пока заболеваемость Covid-19 не достигнет пика.