Эпидемиологи: несмотря на "удаленку" заболеваемость Covid-19 среди детей не уменьшается
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На прошлой неделе заболеваемость детей Covid-19 не уменьшилась, несмотря на то, что они уже несколько недель не посещают школу, сообщила представитель Центра профилактики контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

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По ее словам, это свидетельствует о том, что дети вместе с родителями посещают другие места, где и происходит заражение, также подростки встречаются друг с другом.

По данным на 18 января, в стационаре со средним и среднетяжелым течением болезни находится семь пациентов в возрасте до 19 лет. По словам эпидемиологов, эти дети заразились примерно 3-4 недели назад, то есть на зимние праздники. Сначала течение болезни было легким или даже бессимптомным, после чего последовало резкое ухудшение самочувствия, которое называют синдромом мультисистемного воспаления у детей - это когда воспалительный процесс поражает сразу несколько систем организма. Эта реакция связана с особенностями организма, которые в мире ещё изучают.

"Родители обязательно должны обратиться за помощью, если 2-4 недели назад ребенок, возможно, контактировал с заболевшим Covid-19 и сейчас у него неожиданно началась лихорадка, появилась сильная усталость и выраженная сонливость. У ребенка, также могут появиться высыпания на коже, рвота, боли в животе, понос или головные боли", - говорит заместитель руководителя Клиники детских болезней Детской больницы Яна Паваре.

Как сообщалось, в рамках исследования Детской клинической университетской больницы, медики пришли к выводу, что примерно у половины детей и молодых людей, переболевших Covid-19, в течение трех и более недель сохраняются проблемы со здоровьем.

34% детей жаловались на усталость по утрам, хотя спали достаточно, ещё 34% - на затянувшуюся нехватку сил. 30% детей говорили, что у них периодически болит голова, а у 19% сохранились изменения вкуса и обоняния.

В то же время мировой опыт показывает, что 0,1% детей даже после легкой формы Covid-19 сталкиваются с серьёзными нарушениями работы иммунной системы с воспалением органов и проблемами с сердцем.

Кроме того, Covid-19 вызывает психологические сложности у детей и подростков.

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