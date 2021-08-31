"Эпидемия невакцинированных". Кабинет министров отложил введение строгих "ковидных" ограничений
Foto: F64

Несмотря на то, что во вторник, 31 августа, кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 превысил 120 случаев на 100 тысяч жителей, Кабинет министров принял решение отложить введение ограничений эпидемиологической безопасности.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) предложил отложить рассмотрение этого вопроса, поскольку необходимо не просто технически ввести ограничения, а оценить ситуацию комплексно с учетом самого нового прогноза об ухудшении эпидемиологической ситуации и роста количества госпитализаций. Павлютс еще раз подчеркнул, что на данном этапе главным показателем становится именно количество госпитализаций пациентов с Covid-19, а не просто число инфицированных.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что этой осенью будет "эпидемия невакцинированных", поскольку именно те, кто не сделал прививку, намного чаще болеют тяжело и попадают в больницы.

Решение о новых ограничениях будет принято после консультаций с экспертами, вероятно, на следующей неделе.

Ранее предполагалось, что при заболеваемости в 100-200 случаев на 100 тысяч жителей включится "красный свет" эпидемиологического светофора. Это означало, что автоматически был бы введен пакет более жестких ограничений. Предполагалось также, что ограничения будут распространяться в первую очередь на невакцинированных жителей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

27

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Covid-19 Даниэл Павлютс Кабинет министров Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность