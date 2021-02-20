Еще одна школа решила не возобновлять занятия в младших классах
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С понедельника к очной форме учебы не вернутся младшие классы и в Цесвайнской средней школе.

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Как сообщил на сайте самоуправления директор школы Дидзис Баунис, в школе учится много детей из соседних краев, где эпидемиологическая ситуация не является безопасной. Это примерно треть или 34 ребенка из 93.

"Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) заявил сегодня в ходе консультации, что в такой ситуации возобновление очной учебы для всех учеников 1-4-х классов не является разумным решением, поскольку значительно увеличивает риск распространения болезни в Цесвайнском крае", — сообщил Баунис.

Он пояснил, что со следующей недели очная учеба не разрешена ни в одном из краев, граничащих с Цесвайнским. Положительное решение о возобновлении очного обучения в 1-4-х классах Цесвайнской средней школы может быть принято в случае улучшения эпидемиологической ситуации в соседних краях.

"На следующей неделе мы повторно проанализируем ситуацию", — добавил директор.

Как сообщалось, правительство разрешило начать очное обучение в младших классах в самоуправлениях, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет менее 200 на 100 000 жителей. Тем не менее несколько школ уже заявили, что не готовы возобновить очную учебу.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Образование Школа Школьники
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