"Это не политически решаемый вопрос". Кариньш прокомментировал реорганизацию ЛОЦ

Реорганизация Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) не является политически решаемым вопросом, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя беспокойства центра о структурных изменениях в клинике онкохирургии.

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Как ранее отметила передача "Панорама" на Латвийском телевидении, принятое 2 января правлением Восточной больницы решение о реорганизации ЛОЦ, предусматривающее структурные изменения в клиники онкохирургии, "подлило масла" в продолжающийся конфликт между врачами онкоцентра и правлением больницы.

Позже коллектив врачей ЛОЦ распространил открытое письмо премьер-министру, министру здравоохранения Лиге Меньгелсоне и другим организациям, в котором высказался против запланированной реорганизации структурного подразделения, которая, по их мнению, отрицательно скажется на пациентах.

Комментируя высказанные в письме опасения, Кариньш в понедельник, 9 января, признал, что ситуация сложная, но этот вопрос должен решаться внутри медучреждения — между различными отделениями и с правлением больницы. "Это не политически решаемый вопрос", — отметил премьер-министр.

При этом глава правительства подчеркнул, что для него важно, чтобы в этой ситуации не пострадали пациенты. "Я сам уверен, что решение может быть найдено", — сказал Кариньш, добавив, что в этом процессе участвует и министр здравоохранения Лига Меньгелсоне.

Также премьер-министр сообщил, что партнеры по коалиции в настоящее время обсуждают бюджет на 2023 год, и указал на возможное "дополнительное выделение денег" на нужды здравоохранения. "Решения пока нет, но одним из приоритетов является здравоохранение", — подчеркнул премьер.

В свою очередь, представитель "Объединенного списка" Эдгарс Таварс заявил, что встречался с руководством RAKUS и представителями ЛОЦ, добавив, что теперь видны последствия "капитально запущенной проблемы". Таварс также признал, что в этой ситуации пациент является заложником, что недопустимо.

Таварс добавил, что дано определенное время, когда ожидается решение, иначе последуют действия. Он не уточнил, какие именно действия.

Как сообщалось ранее, более 20 врачей ЛОЦ предупредили руководство больницы о возможном коллективном увольнении. Два врача ушли с работы в ЛОЦ в конце прошлого года после того, как не смогли достичь соглашения с руководством больницы. Коллеги выразили им поддержку и высказали свои требования к руководству. Врачи считают, что их труд не ценится, а в ЛОЦ не хватает современного оборудования.