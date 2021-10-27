Премьер-министр Кришьянис Кариньш считает "серьезным сигналом" требование Латвийского общества врачей (Latvijas Ārstu biedrība, LĀB) об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

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Утром сегодня, 27 октября, Кариньш в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) заявил, что в распространенном вчера заявлении он "слышит недовольство LĀB", поэтому премьер встретится с представителями общества, чтобы понять, как такое мнение сложилось и какой выход они видят из ситуации. Встречу планируется организовать уже сегодня.

"Я воспринимаю это как довольно серьезный сигнал", — подчеркнул политик, выразив мнение, что "это уже совершенно другого вида недовольство", которое отличается от критики со стороны других организаций, поскольку существуют сомнения по поводу того, как Минздрав работает со своей сферой.

По словам Кариньша, в этой ситуации надо быть достаточно внимательными и очень важно не поддаваться панике, а найти выход из кризиса. Как указал политик, в нормальных обстоятельствах этим должен заниматься министр, который справляется с ситуацией, но если представители отрасли говорят, что это не так, Кариньш примет участие в качестве премьера.

Говоря о плане мобилизации медиков, Кариньш сказал, что конкретный план Минздрава еще "не выложен на стол". Если он еще не разработан, то это достаточно большая проблема, добавил политик.

На вопрос о том, удовлетворен ли он работой Павлютса на посту министра здравоохранения, Кариньш не ответил.

"Я сейчас концентрируюсь на проделываемой работе", — заявил политик.

В целом Кариньш пока не видит кризиса в правительстве, поскольку аналогичная ситуация и разногласия между партнерами по коалиции существовали с момента ее создания.

Как сообщалось ранее, LĀB распространило заявление с требованием об отставке министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

Общество считает, что минздрав непрофессионально подходит к разрешению вызванного коронавирусом кризиса и призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление и привлечь к принятию решений профессионалов сферы и экспертов.