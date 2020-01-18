Это вызов! Режиссер Виестур Кайриш назвал садизмом неподготовленную языковую реформу школ

"Нужен очень мягкий перевод школ на латышский — нельзя ножом резать", — сказал в интервью DELFI режиссер Виестур Кайриш. По его мнению, единая школа важна для создания единой нации и сохранения языка. Но переход не должен быть в духе тоталитаризма, чтобы судьбы ломались. Надо разработать мощный механизм на уровне детского сада и начальной школы, в который надо вложить много денег. В противном случае, от такого перехода, кроме повторной травматизации ждать нечего.

Снявший недавно фильм на латгальского языке "Pilsēta pie upes" (Piļsāta pi upis) режиссер Виестур Кайриш сам с детства свободно владеет латышским, латгальским и русским языками, на котором с ним говорила одна из бабушек. Это лучший вариант для освоения языка — когда есть живой интерес к человеку.

В интервью DELFI Кайриш охотно порассуждал на тему, почему учителя латышского языка не очень-то рвутся нести главную ценность государства в "русские школы" и почему среди выпускников латышского филфака ЛУ лучшие выбирают пиар, похуже идут в журналисты, а остатки — в учителя латышского. Причем лучше не в русские школы.

"Тут единого рецепта нет, но одно совершенно ясно — надо учителям платить такую зарплату, чтобы была очередь из желающих идти в учителя, чтобы за место в школе надо было бороться с другими. И тогда лучшие выпускники филфака пойдут в учителя и журналисты, а в пиарщики — кто остался. Если будут деньги, то никто и не захочет в пиарщики. И никаких мыслей о непрестижности преподавать в русских школах не встанет. Какой бред! Это же дети, несмотря на их национальность — учи. Если мы решаем перейти на обучение на латышском языке, но при этом не обеспечиваем реализацию перехода хорошими учителями, то это безумие!"

Кайриш сичтает, что в сельской местности переход давно произошел. "Везде в латышских школах учится очень много русских детей. И я не слышал про дикие проблемы. Исключения — Даугавпилс, Резекне и Рига. Ведь на топике русских школ "Согласие" может вариться и жариться бесконечно. Реальная ситуация такая: естественным путем многие русские дети уже направились в латышские школы. С остальными надо работать".

При этом он отдельно выделяет ситуацию с Даугавпилсом, где "русские немного другие". Тут Кайриш видит вариант для проявления силы нации, "если мы примем, что Даугавпилс — город, где люди между собой преимущественно говорят по-русски. Этого не надо бояться. При этом сделать все, чтобы они хорошо владели латышским языком и были лояльны государству, видели в нем перспективу".

В качестве примера Кайриш приводит большое количество успешных русских режиссеров в латвийских театрах (Наставшев, Петренко, Шапошников и т.д. — прим. ред.): "Все работают и прекрасно говорят на латышском. Никаких проблем!"

Для помощи детям с трудностями в обучении он предлагает обратить внимание на большой опыт Германии в этом вопросе: "Там миллион подготовительных школ, где помогут освоить язык, решить проблемы с обучением… В школах должны быть помощники учителей, которые все медленно и понятно объясняют детям с трудностями обучения, параллельно общему учебному процессу. Понятно, что на это снова нужны деньги".

По его мнению, если у ребенка будет крутой учитель, который преподает на латышском и, по необходимости, подскажет нужное слово по-русски (а он должен его знать !), никто не будет против. "Значит, в детсадах и начальной школе должен быть разработан мощный переходный механизм, который, понятно, тоже стоит больших денег.Но еЕсли так не делать, то переход будет садистским — мы попросту снова травматизируем общество. Это огромный вызов (а не огромная проблема), в котором наше общество может себя хорошо проявить, показать, что мы это можем!"

Полное интервью DELFI с Виестуром Кайришем и аудиозапись его декламации стихотворения Пушкина "Зима!.. Крестьянин торжествуя…" — ЗДЕСЬ.