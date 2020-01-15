Каждая власть норовит выкрасить все вокруг в свой цвет, доходя в своей упертости до смешного. Цвет поворотных моментов истории — один: цвет крови. Лучшая защита — укрепление демократии и сплочение нации. Все не должны быть одинаковы и одинаково думать, но без латышского языка не будет Латвии. Испытания предстоят такие, что проблемы русские-латыши покажутся пустяками. В канун премьеры своего фильма "Город у реки" на латгальском языке один из самых востребованных латвийских режиссеров Виестур Кайриш в интервью порталу Delfi размышляет о культуре, политике и политике в культуре.

Действие картины по одноименному роману депортированного писателя Гунара Яновского "Город у реки", премьера которой состоится 15 января в Splendid Palace, разворачивается в латгальском городке. Предположительно, в Екабпилсе, но экстерьер пришлось снимать в Карсаве, Лудзе и Резекне, где сохранилась архитектура 30-40-х годов — тяжелого периода, когда в Латвии трижды сменилась власть. Профессия молодого Ансиса — маляр — востребована во все времена. Ведь каждая власть начинает с того, что перекрашивает все в свой цвет в прямом и переносном смысле и переименовывает названия главных улиц — то Свободы, то Единства, то Сталина, то Гитлера…

"Для меня режим Улманиса — очень негативное явление"

- В фильме "Город у реки" очень интересным показалось наблюдение, что смешение зеленой краски (правления Улманиса) с красной (советской власти) дает коричневую…

- Если просто о красках — все закономерно, но глубина символизма для меня самого стала открытием во время съемок. Это заставило подумать про современные политические окраски. Все мы понимаем зло, которое тоталитарные режимы приносят человечеству, но ирония этих режимов в том, что им надо любой ценой перекрасить все вокруг в свой цвет — до смешного. Но не смешно. Ведь на деле единственный цвет поворотных моментов истории — цвет крови. И показать его во всей глубине и трагичности совсем непросто.

- В 2016 году, когда латвийским русским напрямую задавали вопрос, с кем они будут в случае прихода русских танков, я делала интервью с режиссером Александром Сокуровым. Историком по образованию. Он сказал, что "русские всегда будут на стороне тех, кого любят", а "страны Прибалтики в 40-х по-настоящему не бились и не боролись за свою независимость, отсюда и каша в головах". Ваш фильм — красочное подтверждение того, что правление Улманиса подготовило народ Латвии к такой покорности впоследствии…

- Я могу согласиться и не согласиться с Сокуровым, на которого я был очень зол. При всем моем уважении, как к режиссеру и не только. Российские русские — они все же имперцы, что проявляется постоянно. Когда финны предлагали Колчаку вместе сражаться против красных, но взамен дать Финляндии независимость, адмирал ответил: "Я Россией не торгую!" И такие имперские мысли свойственны в России даже интеллектуалам, притом что на словах они признают демократию и самоопределение…