"Этот риск пока устранен". Керис о введении платной медицины осенью

В этом году в Латвии не придется делать всю медицину платной — избежать этого помогло дополнительное финансирование в размере 140 миллионов евро, которое правительство смогло найти для отрасли здравоохранения. Однако уже в будущем году отрасли понадобится вдвое большая сумма, рассказал в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

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"В конце года не будет введена платная медицина — этот риск, к счастью, устранен. Это хорошая новость и для работников отрасли, и для пациентов. Однако это — только прожиточный минимум, и для того, чтобы отрасль начала развиваться, в следующем году при утверждении бюджета следует учесть, что отрасль нуждается в 310 миллионах евро", — заявил Керис.

Он добавил, что после пандемии из-за введенных в ее время ограничений во всех странах Европы все больше пациентов нуждалось в медицинской помощи — поэтому очереди выросли везде.

"А то, что переговоры с правительством, заявления и митинги, и все остальные принятые отраслью меры наконец принесли результат — значит, результата можно добиться, если объединить силы, и за свои права надо бороться", — уверен Керис.

Как уже сообщал Delfi, медицина в этом году получит дополнительные 140 миллионов евро. Политики договорились о перераспределении денег, найдя необходимую сумму в бюджетах других министерств и ведомств.

Официальное решение Кабмина о выделении средств должно быть принято во вторник, 20 июня, на заседании правительства.