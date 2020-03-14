Евродепутат Калниете: не паникуйте, у Латвии достаточно продовольственных резервов

Закрытие границ с Польшей и Украиной не является поводом для паники в Латвии, потому что у страны есть как необходимые продовольственные резервы, так и достаточное число местных фермеров и производителей для обеспечения нужд жителей Латвии, заявила агентству LETA депутат Европарламента Сандра Калниете.

Она отметила, что, как и в других странах, в Польше, Украине и Латвии имеются необходимые запасы продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. "Поэтому нет причин паниковать", — подчеркнула Калниете, отметив, что преимуществом Латвии являются фермеры, которые могут как производить, так и экспортировать. В подобных ситуациях экспорт снижается, но уменьшается и импорт, что увеличивает для производителей возможности сотрудничества с местными торговцами, заявила она.

Как сообщалось, для ограничения распространения "Covid-19" некоторые европейские страны, особенно Польша, Чехия, Словакия, Дания и Украина, вводят ограничения на передвижение, включающие закрытие границ. Министерство иностранных дел подчеркивает, что установленные на сегодняшний день ограничения не касаются грузоперевозок. Большая часть этих ограничений вступят в силу сегодня ночью.