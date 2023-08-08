"Европа нас просто затопчет". Лидака о недопустимости выдворения россиян

Выдворение из Латвии россиян не найдет понимания в Европейском союзе — поэтому от этой идеи следует отказаться. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор" заявил депутат Сейма Ингмар Лидака.

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По мнению Лидаки, депутаты должны понимать, какую реакцию в Европе вызовет принудительное выдворение граждан России из Латвии. Политик выразил надежду, что к сентябрю ему и коллегам удастся переубедить сторонников этой жесткой меры.

"23 сентября, когда были приняты эти изменения в законе, я еще не был депутатом. Я сейчас работаю с тем текстом закона, который получил "в наследство". Самое худшее, наверное, то, что не дали людям прожить эти пять лет без перерегистрации. Что поменяли условия, скажем так, на переправе. [...] Это самое неприятное. Я думаю что это совершенно неправильно. [...] Я абсолютно уверен, что к началу сентября у МВД будет свое предложение, и не просто предложение, а конкретное изменение в законе. Надо переубеждать какую-то часть Сейма, и я чувствую, что у нас это неплохо получается. [...] Я думаю, что каждый здравомыслящий депутат и политик понимает, что приближается очень большая проблема, которую придется решить. Я не думаю, что нам разрешат кого-то выдворять из Латвии. Европейский союз нас просто затопчет за это. Но все-таки достаточные многие в Сейме этого не понимают. Мы говорим, чтобы они это поняли", — сказал политик.

Уже сообщалось, что 2 сентября автоматический постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратит силу. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, попавшие под поправки к Закону об иммиграции должны пройти ряд процедур. Около 6000 человек этой категории документы на новый статус даже не начинали подавать — в сентябре они получат письма с просьбой покинуть Латвию.