6000 человек — на выезд? Полный гид для граждан России, которым могут аннулировать ВНЖ Латвии (ОБНОВЛЕНО)

2 сентября автоматический постоянный вид на жительство бывших (не)граждан Латвии (ПМЖ), получивших гражданство России после мая 2003 года, утратит силу. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, попавшие под поправки к Закону об иммиграции должны пройти ряд процедур. Около 6000 человек этой категории документы на новый статус даже не начинали подавать — в сентябре они получат письма с просьбой покинуть Латвию. Что дальше? Портал Delfi обновляет инструкцию для всех, кто попал под поправки.

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Поправки к Закону об иммиграции были приняты в сентябре прошлого года, накануне выборов в Сейм. Позже требования и сроки смягчились. Автоматический ПМЖ бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России, утратит силу со 2 сентября 2023 года, но его можно продлить до конца года. Чтобы впоследствии оформить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, до этой даты надо подать в PMLP определенный набор документов — о владении госязыком (или информацию о записи на вторую попытку), о доходах, о пребывании в стране — и заполнить анкеты.

Параллельно была разработана процедура, которая позволяла этой категории жителей сдать экзамен на знание латышского вне общей очереди и пересдать тест в случае неуспеха.

Поправки коснулись примерно 25 тысяч граждан России, живуших (по официальным данным) сегодня в Латвии. И не затронули бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России с ПМЖ Латвии до мая 2003 года — по другому закону (подробнее — здесь). Сдавать экзамен на владение госязыком должны были около 18 000 граждан РФ.

На сегодня около 5-6 тысяч попавших под поправки граждан РФ так и не объявились, сообщил на днях глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака. Им грозит выдворение.

Несмотря на то что многие граждане России подали иск в Коннституционный суд Латвии, надежд на полную или частичную отмену поправок до 2 сентября не осталось — лишь 4 октября суд проведет распорядительное заседание и назначит слушания. Возможно, даже после нового года. Так же пока не видно желания что-то менять со стороны депутатов Сейма. Есть вероятность, что в дело вмешается Европейский суд по правам человека, но туда можно обратиться лишь после аннулирования существенного числа постоянных ВНЖ.

В связи с этим желающим остаться на территории Латвии пока надо самим делать все, что от них зависит. Бездействие лишь усугубит ситуацию каждого.

Что надо для статуса постоянного жителя ЕС в Латвии?

Запрос в PMLP должен быть подан до 1 сентября (в случае записи на пересдачу языкового экзамена — до 31 декабря). К нему должны быть приложены следующие документы:

заявление в свободной форме;

в свободной форме; копия паспорта ;

; анкета и указанные в ней документы , в том числе CV на себя и близких родственников;

, в том числе CV на себя и близких родственников; документы , свидетельствующие о наличии регулярных финансовых поступлений в размере не ниже минимальной зарплаты (до конца 2022 года — 500 евро, с 2023 года — 620 евро) в месяц за последний год или документ, подтверждающий то, что вам начисляется пенсия (годится и латвийская, и российская);

, свидетельствующие о наличии регулярных финансовых поступлений в размере не ниже минимальной зарплаты (до конца 2022 года — 500 евро, с 2023 года — 620 евро) в месяц за последний год или документ, подтверждающий то, что вам начисляется пенсия (годится и латвийская, и российская); подтверждение постоянного пребывания в Латвии , — допускается отсутствие не более 6 месяцев подряд и не дольше 10 месяцев суммарно за последних 5 лет (статус ПМЖ допускал законную возможность долгого отсутствия - надо было лишь заезжать раз в год, что можно упомянуть в анкете);

, — допускается отсутствие не более 6 месяцев подряд и не дольше 10 месяцев суммарно за последних 5 лет (статус ПМЖ допускал законную возможность долгого отсутствия - надо было лишь заезжать раз в год, что можно упомянуть в анкете); сертификат, который подтверждает пройденную вами государственную проверку уровня владения госязыком (уровень А2, документ выдан не позднее 1 февраля 2001 года) или документ, свидетельствующий о том, что вам эту проверку проходить не надо.

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В соответствии с Правилами Кабмина N157 от 08.03.2022 "Об объеме знаний государственного языка и порядке проведения проверки владения государственным языком" проверку проходить не надо лицам, которые:

получили соответствующее основное, среднее или высшее образование по аккредитованной программе на латышском языке или сдавали централизованный экзамен по латышскому языку в 9 или 12 классе, что подтверждается дипломом, сертификатом, аттестатом или справкой из учебного заведения);

по аккредитованной программе на латышском языке или сдавали централизованный экзамен по латышскому языку в 9 или 12 классе, что подтверждается дипломом, сертификатом, аттестатом или справкой из учебного заведения); в связи с проблемами со здоровьем получили от врача — реабилитолога или психиатра — освобождение от государственной языковой проверки;

получили от врача — реабилитолога или психиатра — освобождение от государственной языковой проверки; не достигли 15-летнего возраста;

возраста; старше 75 лет.

До подачи документов необходимо уплатить пошлину в размере 70 евро за рассмотрение в срок 90 дней (реально этот срок могут продлить до года, если потребуются дополнительные проверки безопасности, все это время постоянный ВНЖ будет действовать и гарантировать все услуги от Латвии, — прим. Ред.).

Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds

VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138

Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138 Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Valsts kase, kods TRELLV22 Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Дополнительную информацию — в том числе форму анкеты к заполнению и текст заявления предлагается искать на сайте PMLP здесь или запрашивать по мейлу mn@pmlp.gov.lv.

Как записаться на экзамен по госязыку на категорию А2?

Особая запись на сдачу языковых экзаменов в Госцентре содержания образования (VISC) именно для этой категории граждан РФ проводилась в два этапа — до 24 марта (экзамены сдавали 4995 человек, успешно — 49%) и до 30 июня (записалось еще около 4000 человек). Сами тесты принимаются до 13 августа.

Если кто-то спохватился после 30 июня — ему надо записываться на экзамен в порядке общей очереди. Справиться о наличии мест в экзаменационных центрах Риги, Лиепаи, Даугавпилса, Резекне и Вентспилса можно здесь. Правда, актуальная информация видна только по Риге. Обновленная на 3 августа информация показывает, что на двадцатые числа квоты остались. Записаться на подходящую вам дату можно по телефону 67281232 или написав на мейл visc@visc.gov.lv. Форма заявки на экзамен есть на том же сайте.

Те, кто провалит экзамены (в первой сессии отрицательный ответ получил каждый второй) до 1 сентября, может до 31 декабря успеть один раз пересдать тест. Но не раньше, чем через месяц после первой попытки. Для этого необходимо сделать еще одну запись в период с 1 по 31 августа, чтобы пройти переэкзаменовку с 4 сентября по 30 ноября. Запись на пересдачу автоматически продлевает срок действия ПМЖ в Латвии до 31 декабря.

Стоимость каждой попытки экзамена — 52 евро, а если у экзаменуемого нет электронной подписи, то за получение бумажного письма с результатом надо заплатить еще 12, 30 евро.

Какие требования к сдающим экзамен по госязыку?

Для получения уровня А2 надо пройти проверку четырех навыков — читать, писать, говорить, слушать. Подробное описание требований — здесь.

На компьютере предлагают сдать две части теста — чтение и умение воспринимать язык на слух. Претендентам, не владеющим компьютерными навыками, стоит потренироваться тестированию в электронном виде — такая возможность есть, например, здесь. Но проверяющие охотно помогают навести курсор в указанное пальцем окошко.

Две другие части проходят в обычном режиме: разговорная часть — в форме общения, письменная — в бумажном виде. Не забудьте ручку с синими или черными чернилами.

Образцы заданий и критерии их оценки ищите на сайте VISC раздел "Valsts valodas prasmes pārbaude. Pārbaudes programma".

Тест пройден, если владение каждым навыком набрало минимум 60%,

Оценка ставится только в случае, если человек завершил все 4 части,

Решение о результате теста отправляется в течение 7 рабочих дней (реально бывает и дольше): на ваш официальный электронный адрес в виде е-документа ИЛИ заказным письмом (за 12,30 евро).

В случае если человек не может прийти на экзамен в назначенное время по уважительной причине (самочувствие внезапно ухудшилось или другое) — необходимо предупредить комиссию, назначив другой день, а впоследствии предъявив оправдательный документ (например, справку от врача). Если экзаменуемому станет плохо уже во время экзамена, обещают поддержку ответственных лиц на месте или вызов неотложной помощи, чтобы доставить человека в лечебное учреждение.

Что спрашивают в анкете и что должно быть в CV?

На сайте PMLP можно найти бланк анкеты, в которой надо указать сведения о себе. Она включает и "идеологический" опросник: нужно осудить вторжение России в Украину и сообщить о связях с российской или белорусской армией и спецслужбами, если таковые имеются. Существует перевод анкеты на русский язык, но он только для ознакомления: заполнять анкету необходимо ТОЛЬКО на латышском языке.

Вместе с анкетой необходимо предоставить CV на себя и на живых в данных момент близких родственников (родителей, супругов/фактических сожителей, детей, братьев, сестер, а также таких братьев и сестер, с которыми общий только один родитель). Если анкету можно заполнять от руки, от CV должно быть составлено на компьютере.

CV можно составлять в свободной форме, за образец PMLP рекомендует взять бесплатный шаблон на сайте Jobseeker. В этом шаблоне есть фото, поэтому будет лучше, если в CV для PMLP тоже будет фотография.

CV должно содержать следующую информацию:

Имя, фамилия (как в ID карте);

Адрес проживания;

Телефон и электронная почта;

Дата и место рождения;

Гражданство;

Семейное положение (женщинам нужно указать в том числе девичью фамилию);

Список близких родственников: родителей, братьев и сестер (в том числе если общий только один родитель), детей, супругов (в т. ч. разведенных);

Образование — начиная со школы, с датами (только годы) и названиями учебных заведений;

Рабочий стаж: все места работы с указанием дат (только годы), названиями предприятий, должностями. Желательно указать, чем занималась компания.

Доходы: должны соответствовать данным в "Дополнительной анкете для граждан РФ и РБ";

Данные о срочной службе: даты (только год), род войск, место и номер военной части, звание при увольнении;

Судимость;

Ограничения / запрещения (например, подписка о невыезде или отказы в визе).

Если родственники отказываются сообщать информацию о себе или получить ее невозможно по какой-то другой причине, можно написать ту информацию, которая вам известна, а далее — причину, почему у вас нет другой информации.

Неочевидные вещи, которые советуют учитывать волонтеры, помогающие с заполнением документов:

Никаких сокращений и аббревиатур. Все названия учебных заведений, советских военных частей, месяцев, валют и прочего нужно писать целиком — и в анкете, и в CV.

Если у вас нет машины или недвижимости, не оставляйте поле пустым, пишите "nav".

Если вы не общаетесь с близким родственником, информацию о котором надо предоставить, пишите ту информацию, которую знаете, а далее поясните, что "больше информации нет, поскольку мы не поддерживаем отношения".

Если вы последний раз были в России или Беларуси до распада СССР, считается, что вы там не были.

На вопрос "было ли у вас ранее какое-либо гражданство" не надо писать "гражданство СССР". Если у вас был паспорт негражданина, это также не считается citas valsts pilsonība.

Не отправляйте в PMLP оригиналы документов, только копии! На копиях советуют написать kopija pareiza и поставить подпись с датой.

Если вы по телефону помогаете пожилому родственнику найти необходимые бланки на сайте PMLP, имейте в виду, что у него может случайно открыться не латышская, а английская версия — они немного отличаются. Информация о видах на жительство будет находиться не в правой, а в средней колонке.

В какие сроки надо подать документы в PMLP?

Тем, кому экзамен сдавать не требуется, или, кто все сдаст с первой попытки, надо уложиться с подачей документов в PMLP до 1 сентября 2023 года. Тогда старый постоянный ВНЖ в Латвии будет действовать на все время рассмотрения заявки и возможных апелляций в случае отказов.

Запись на пересдачу экзамена автоматически продлевает срок действия ПМЖ в Латвии до 31 декабря. В таком случае окончательный срок подачи всех документов в PMLP — 1 декабря.

Документы примут и у тех, кто отсутствовал в Латвии более 6 месяцев подряд и дольше 10 месяцев суммарно за последних 5 лет, но потом в статусе постоянного жителя ЕС в Латвии скорей всего откажут. Впрочем, могут сработать уважительные причины отсутствия - доказанная болезнь и лечение или иной форм-мажор . В частности, в 2020 году таковым считается ковид.

Как быть, если все подали, но в статусе отказали?

Если вы подали все документы и получили отказ в статусе постоянного жителя ЕС в Латвии (из-за несоответствия требованиям постоянного проживания и другим причинам), то отказ можно обжаловать…

у начальника PMLP Майры Розе

в административных судах трех уровней, начиная с районного.

Все процедуры обжалования могут занять до года. В эти месяцы ваш вид на жительство будет работать, но покинуть Латвию не получится. Точнее, покинуть можно, а вот обратно могут не впустить.

Кто может претендовать на временный ВНЖ?

Многие политики упоминают, что попавшие под поправки граждане России могут взять временный вид на жительство в Латвии (вплоть до пяти лет), учить язык, а потом сдать и получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Если смотреть в законы, то этот вариант возможен далеко не для всех. Кроме того, он существенно сужает права обладателя, в сравнении с ПМЖ.

В Управлении по делам гражданства и миграции сообщают: если после изучения документов работники PMLP приходят к выводу, что у человека нет возможности получить статус постоянного жителя ЕС, но есть возможность подать документы на временный ВНЖ, его проинформируют о такой возможности.

Да, для получения годичного ВНЖ нет требований знания латышского языка и постоянного пребывания. Но обладатель временного ВНЖ не имеет права на получение социальных пособий и на большую часть опций бесплатной медицины.

В этом варианте финансовые средства в размере минимальной зарплаты (620 евро в месяц за 2023 год) нужно подтверждать всем, в том числе пенсионерам. В качестве доказательства допускается гарантийное письмо родственников. Этот вариант очень рекомендуется тем, кому до 75 лет осталось меньше года — потом экзамен сдавать уже не потребуется.

Есть несколько вариантов временного ВНЖ:

временный ВНЖ в Латвии по вызову родственников (детей, супругов — граждан или неграждан Латвии),

временный ВНЖ для работающих,

временный ВНЖ в Латвии по гуманным соображениям.

Обратите внимание. В случае восстановления постоянного вида на жительство, поданная до 1 сентября (включительно) заявка гарантирует, что на время ее рассмотрения гражданин сможет пользоваться статусом постоянного жителя Латвии. В случае подачи заявки на временный ВНЖ со 2 сентября привилегии статуса ПМЖ будут утрачены, а права по новому статусу временного ВНЖ получены только после его присвоения в случае успешного рассмотрения, на что гражданам России может потребоваться дополнительное время, чтобы соблюсти все процедуры безопасности — до года.

Все нюансы временного ВНЖ, в том числе — в случае смерти вызывающего лица — здесь.

Что будет, если не подать документы в PMLP вовремя?

Если время упущено и постоянный ВНЖ не продлен, то 2 сентября 2023 года, вне зависимости от срока, на который он выдавался, он будет аннулирован (PMLP дано на обработку заявок еще две недели после 2 сентября). После этого наступает очередь трех этапов выдворения разной степени строгости:

письмо от PMLP с предложением добровольно покинуть Латвию в 90 дней,

с предложением добровольно покинуть Латвию в 90 дней, распоряжение о выезде сроком на 30 дней,

о выезде сроком на 30 дней, принудительное выдворение в страну гражданства.

Рассказываем подробно про каждый этап — их можно пытаться отменять или продлять.

На сегодня, по сведениям Ингмарса Лидаки, кандидатов на аннулирование постоянного ВНЖ — 5-6 тысяч. Выплата пенсии и право на работу с этим приостановятся. На то, чтобы покинуть Латвию, дается 90 дней (до 2 декабря), о чем сообщат отдельным письмом — его обещают прислать в сентябре. В МВД подтвердили, что письма готовятся.

В этом случае средства защиты своих прав тоже остаются. Хотя жизнь будет не такой комфортной, как у тех, кто полностью собрал и подал документы в УГДМ или записался на вторую проверку латышского. И даже не такой, как у тех, что подал на временный ВНЖ. Впрочем, такое реверсное требование можно оспорить.

Как происходит выдворение из Латвии?

Если права на ВНЖ — постоянного или временного — у гражданина России не стало, то нет и законных оснований на пребывание в Латвии. В этом случае он может сам выехать в третью страну (не обязательно в Россию — есть страны, у которых для граждан РФ предусмотрен безвизовый въезд) или будет выдворен в страну своего гражданства. Ранее глава МВД Марис Кучинскис заявлял, что полиция не будет ни на кого охотиться, но а реальности закон говорит по-другому — погранохрана будет обязана запустить процедуру принудительного выдворения.

Процедура выдворения из страны ЕС базируется на европейских гуманных принципах — государство должно исчерпать все возможности добровольного выезда. На каждом этапе процедуры человек имеет право просить о продлении данного ему срока.

Если покидать Латвию не входит в ваши планы, то уже в сентябре-октябре 2023 года после получения письма об аннулировании ВНЖ надо подать заявление в PMLP с просьбой разрешить нахождение в Латвии в течение года по гуманным соображениям. Если не выезжать и ничего не делать, могут оштрафовать.

Также после получения решения об аннулировании ПМЖ можно через общественную приемную обратиться в ЕСПЧ с просьбой временного урегулирования, то есть временного запрета на выдворение, пока Конституционный суд и затем ЕСПЧ не рассмотрят иски. Указать на нарушение ст. 8 ЕКПЧ (защита частной жизни) и ст. 4 четвертого протокола ЕКПЧ (запрет массовой высылки иностранцев). ЕСПЧ может принять решение даже в течение недели, но может и не принять.

Если за 90 дней оставшийся без ПМЖ россиянин не покинет Латвию, не продлит свое пребывание в Латвии по гуманным соображениям, то ему могут направить более строгое распоряжение о выезде со сроком в 30 дней. Но для этого пограничники, полиция или работники PMLP должны констатировать его незаконное пребывание в стране (например, при проверке документов или соседи подскажут), ему Срок обжалования распоряжения — 7 дней. Для продления распоряжения до года нужна уважительная причина — необходимость продать квартиру, организовать, к примеру, продажу мебели и др..

Если распоряжение не выполняется, запускается процесс принудительного выдворения, который должна осуществлять Государственная погранслужба, входящая в систему МВД.

По словам юриста Елизаветы Кривцовой, европейские нормы сильно усложняют возможность принудительного выдворения людей из социально уязвимых групп: "Надо проверить его здоровье, позволяет ли его состояние пройти процедуру. Для людей социально незащищенных — пожилых людей, инвалидов, семей с детьми — надо найти возможность доставить их на место пребывания в страну гражданства".

По сведениям Кривцовой, в сегодняшних условиях латвийские пограничники не могут свободно разъезжать по России, поскольку между странами не механизмов сотрудничества в этом плане и какого-либо соглашения о приеме выдворяемых лиц. А европейские нормы требуют доставить к безопасносму местопребыванию человека, который сам с этим не справится. "Получается, что самые слабые защищены больше всех", — считает Кривцова.

Могут ли все отменить и когда?

В Конституционный суд поданы иски от десятков человек, которых взялась предствлять Кривцова. Свою позицию она основывает на трех статьях Сатверсме и протоколе Европейской конвенции по правам человека. Подробности — здесь.

При этом надо иметь ввиду, что до 2 сентября Конституционный суд ничего не изменит — первое распорядительное заседание назначено на 4 октября, только тогда назначат первое слушание — в любой срок между 18 октября и мартом.

После аннулирования первых тысяч ВНЖ готовятся и заявления в ЕСПЧ с просьбой временного урегулирования, то есть временного запрета на выдворение, пока Конституционный суд и затем ЕСПЧ не рассмотрят иски по существу.