Фальшивые миллионы: рассматривается крупнейшее дело о подделке денег в истории Латвии

Рижский суд продолжает рассмотрение самого масштабного в истории Латвии уголовного дела о подделке денег. В фальсификации 3,5 млн долларов обвиняются шесть человек, отмечает агентство LETA со ссылкой на календарь суда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По делу обвиняются Александр Фомичев, Виктор Жданович, Нормунд Юшка, Илмар Русиньш, Марис Попов и Сергей Яковлев.

Ранее прокуратура инкриминировала им изготовление и хранение поддельных денежных знаков номиналом в 100 долларов в составе организованной группы для дальнейшего распространения.

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемые, движимые жаждой наживы, разделили обязанности и предприняли согласованные действия, направленные на изготовление и хранение поддельных денежных знаков. Участники ОПГ обустроили типографию в Риге, провели адаптацию помещений под нужды типографии, закупили и установили необходимое оборудование и под видом законной деятельности в большом количестве печатали поддельные 100-долларовые купюры.

Часть поддельных купюр хранилась в помещениях импровизированной типографии, часть — по местам жительства членов ОПГ, еще часть — в других помещениях.

В общей сложности организованная группа изготовила 35 745 поддельных 100-долларовых купюр на общую сумму 3,5 миллиона долларов (3 167 759 евро). Все они были конфискованы сотрудниками полиции.

Обвиняемым грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

О задержании трех человек за распространение фальшивых долларов в сентябре 2014 года представители Госполиции рассказали журналистам только в апреле 2016 года. Как пояснили правоохранители, на начальном этапе расследования им не удалось получено никаких доказательств происхождения поддельных денег. В последующие годы вместе с партнерами следователями было установлено, что однотипные денежные знаки были распространены в Латвии, США и Великобритании.

Следственная группа сузила географию местонахождения возможной типографии, выяснив, что она находится в Латвии.

Последующие задержания произошли уже в апреле 2016 года. В процессе было проведено 13 обысков, изъяты вещественные доказательства — типографское оборудование, различные печати и другие предметы. Всего было изъято 3,5 миллиона поддельных долларов. Выявленная "типография" находилась в Риге. Отмечается, что оборудование было размещено в обычных офисах и не скрывалось в каких-то потаенных местах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Все задержанные — жители Латвии.

Как указали в Госполиции, это самое большое количество изъятвых фальшивых денег в истории Латвии.

Группу фальшивомонетчиков удалось обнаружить благодаря сотрудничеству с Секретной службой США.