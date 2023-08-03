Фальшивые миллионы: рассматривается крупнейшее дело о подделке денег в истории Латвии
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Рижский суд продолжает рассмотрение самого масштабного в истории Латвии уголовного дела о подделке денег. В фальсификации 3,5 млн долларов обвиняются шесть человек, отмечает агентство LETA со ссылкой на календарь суда.

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По делу обвиняются Александр Фомичев, Виктор Жданович, Нормунд Юшка, Илмар Русиньш, Марис Попов и Сергей Яковлев.

Ранее прокуратура инкриминировала им изготовление и хранение поддельных денежных знаков номиналом в 100 долларов в составе организованной группы для дальнейшего распространения.

Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемые, движимые жаждой наживы, разделили обязанности и предприняли согласованные действия, направленные на изготовление и хранение поддельных денежных знаков. Участники ОПГ обустроили типографию в Риге, провели адаптацию помещений под нужды типографии, закупили и установили необходимое оборудование и под видом законной деятельности в большом количестве печатали поддельные 100-долларовые купюры.

Часть поддельных купюр хранилась в помещениях импровизированной типографии, часть — по местам жительства членов ОПГ, еще часть — в других помещениях.

В общей сложности организованная группа изготовила 35 745 поддельных 100-долларовых купюр на общую сумму 3,5 миллиона долларов (3 167 759 евро). Все они были конфискованы сотрудниками полиции.

Обвиняемым грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

О задержании трех человек за распространение фальшивых долларов в сентябре 2014 года представители Госполиции рассказали журналистам только в апреле 2016 года. Как пояснили правоохранители, на начальном этапе расследования им не удалось получено никаких доказательств происхождения поддельных денег. В последующие годы вместе с партнерами следователями было установлено, что однотипные денежные знаки были распространены в Латвии, США и Великобритании.

Следственная группа сузила географию местонахождения возможной типографии, выяснив, что она находится в Латвии.

Последующие задержания произошли уже в апреле 2016 года. В процессе было проведено 13 обысков, изъяты вещественные доказательства — типографское оборудование, различные печати и другие предметы. Всего было изъято 3,5 миллиона поддельных долларов. Выявленная "типография" находилась в Риге. Отмечается, что оборудование было размещено в обычных офисах и не скрывалось в каких-то потаенных местах.

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Все задержанные — жители Латвии.

Как указали в Госполиции, это самое большое количество изъятвых фальшивых денег в истории Латвии.

Группу фальшивомонетчиков удалось обнаружить благодаря сотрудничеству с Секретной службой США.

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