Финансовый регулятор предупреждает о звонящих от его имени мошенниках

Мошенники звонят латвийцам и представляются сотрудниками Комиссии по рынку финансов и капитала, передают ложную информацию, вынуждают жителей, например, называть личные данные, прекращать сотрудничество с каким-либо финансовым учреждением или открывать сайты в Интернете, со ссылкой на ведомство указывает rus.lsm.lv.

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Комиссия призывает в таких ситуациях ничего не предпринимать, не передавать информацию, прервать разговор и сообщить в ведомство по телефону 67774800 или электронной почте fktk@fktk.lv.

Ведомство подчеркивает, что не звонит клиентам, только если они ранее сами обратились в комиссию и договорились с оператором связаться по телефону. Кроме того, КРФК не просит назвать данные о картах и Интернет-банке, не дает советов о сотрудничестве с финансовыми ведомствами, не использует русский в качестве основного языка общения, а номера телефонов начинаются на латвийский код +371.

Информацию, которая может быть важна клиентам, ведомство публикует на своей домашней странице — лично никого не информируют. На сайте же есть информация и о лицензированных, и о нелицензированных и подозрительных поставщиках финансовых услуг.

Ранее государственное финансовое учреждение Altum предупреждало о мошенниках, которые от имени организации рассылают инфицированные электронные письма.