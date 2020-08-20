Финансовый регулятор предупреждает о звонящих от его имени мошенниках
Foto: Shutterstock

Мошенники звонят латвийцам и представляются сотрудниками Комиссии по рынку финансов и капитала, передают ложную информацию, вынуждают жителей, например, называть личные данные, прекращать сотрудничество с каким-либо финансовым учреждением или открывать сайты в Интернете, со ссылкой на ведомство указывает rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комиссия призывает в таких ситуациях ничего не предпринимать, не передавать информацию, прервать разговор и сообщить в ведомство по телефону 67774800 или электронной почте fktk@fktk.lv.

Ведомство подчеркивает, что не звонит клиентам, только если они ранее сами обратились в комиссию и договорились с оператором связаться по телефону. Кроме того, КРФК не просит назвать данные о картах и Интернет-банке, не дает советов о сотрудничестве с финансовыми ведомствами, не использует русский в качестве основного языка общения, а номера телефонов начинаются на латвийский код +371.

Информацию, которая может быть важна клиентам, ведомство публикует на своей домашней странице — лично никого не информируют. На сайте же есть информация и о лицензированных, и о нелицензированных и подозрительных поставщиках финансовых услуг.

Ранее государственное финансовое учреждение Altum предупреждало о мошенниках, которые от имени организации рассылают инфицированные электронные письма.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных