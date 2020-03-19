ФОТО: Измеряют покупателям температуру и ставят барьеры. Торговцы продолжают принимать меры безопасности

Ежедневно магазины, аптеки и автозаправки информируют о принимаемых мерах безопасности с целью защитить работников и клиентов и ограничить распространение коронавируса. Решения отличаются в зависимости от специфики работы торговой точки, ее площади, местонахождения и прочих факторов.

При входе в торговый центр Sky&More всем посетителям и работникам измеряют температуру, чтобы в магазин не попали заболевшие люди. Если температура выше 37,5 °C, человека внутрь не пустят. Вход и выход в торговый центр осуществляется через центральные двери, вход на втором этаже закрыт. Парковка на втором этаже открыта для посетителей и ко входу можно попасть, используя лестницу.

Национальный розничный торговец ELVI внедрил различные меры защиты клиентов и сотрудников. "ELVI работает на основе франшизы, объединяя различные маленькие и средние латвийские торговые компании, поэтому в разных магазинах введены разные решения, но вне зависимости от этого, магазины адаптированы для работы в рамках чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности как нашим клиентам, так и сотрудникам", — говорит коммерческий директор SIA ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне.

В магазинах ELVI есть как защитные барьеры, так и визуальные напоминания о соблюдении дистанции, а также информация о самых важных мерах безопасности на менторах у касс. На полу у касс и в зале магазина установлены отметки, напоминающие о дистанции в 2 метра. Те же меры реализуются и в небольших магазинах, где торговая площадь не превышает 100 квадратных метров. Сотрудники, которые этого хотят, могут обслуживать клиентов в резиновых перчатках. Усиливая санитарные нормы, в магазинах чаще проводится уборка и дезинфекция, во многих магазинах средства для дезинфекции доступны и покупателям.

Согласно данным ELVI, магазины расположены в разных населенных пунктах, где плотность населения, возрастная структура и привычки очень различаются, поэтому пока вводить распределение потока клиентов, когда старшее поколение могло бы приходить за покупками в определенные часы, не целесообразно. "В некоторых населенных пунктах это может привести к ненужному скоплению клиентов в одно время и пустым магазинам в другое время, поэтому пока ELVI будет продолжать работать в обычном режиме, чтобы покупатели могли выбирать удобное для них время для посещения магазина. Некоторые магазины решили изменить свое рабочее время, но на данный момент большинство из них будут работать в обычном темпе, чтобы растянуть общий поток покупателей на максимально возможное время и избежать чрезмерной концентрации людей в определенные часы ",– рассказывает Вартукаптейне.

Как уже сообщалось, чтобы защитить от инфицирования людей с повышенным риском заболевания, с 18 марта в магазинах Rimi введены часы для осуществления покупок для пожилых людей, будущих матерей и людей с ограниченными возможностями. Эти группы покупателей приглашаются закупаться во всех магазинах сети Rimi ежедневно в 08:00–10:00.

Также в магазинах устанавлены барьеры из оргстекла, отделяющие кассиров от покупателей. На протяжении уже нескольких недель в магазинах Rimi уделяется повышенное внимание соблюдению мер безопасности, гигиены и дезинфекции согласно требованиям государственных учреждений и внутренним положениям Rimi. Более подробно ЗДЕСЬ.

С 17 марта в магазинах Maxima по всей Латвии постепенно и по возможности оперативно также устанавливаются защитные барьеры из оргстекла. "Технически это более трудоемкий процесс, чем другие инициативы, которые мы реализуем, поэтому планируем установить их во всех магазинах до конца недели. Призываем и всех жителей Латвии внимательно следить за рекомендациями правительства и соблюдать самые строгие меры предосторожности", — подчеркнул руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын. Более подробно о других мерах можно узнать ЗДЕСЬ.

В настоящее время защитные барьеры установлены в более чем 50% аптек BENU, однако их планируется установить абсолютно во всех. "Необходимо подчеркнуть, что эта мера безопасности чрезвычайно важна для защиты наших фармацевтов, так как они работают в усиленном режиме и, обеспечивая фармацевтический обслуживание пациентов и объясняя чрезвычайную ситуацию, подвергает риску свое здоровье. В настоящее время регулярно проводится дезинфекция, проветривание помещений, также в наших аптеках временно приостановлено предоставление дополнительных услуг — измерение давления, определение массы тела, определение уровня холестерина и сахара и состояния лица, кожи и волос, уменьшая тем самым вероятность физического контакта", — рассказывает директор BENU Aptieka Latvija A. Рожкална.

В ответ на чрезвычайное положение в стране в связи с коронавирусом Covid-19, сеть Circle K вводит дополнительные меры безопасности — более тщательная дезинфекция поверхностей, продажа готовой пищи только в упаковке, защитные стекла, ограничивающие продавцов от покупателей, специальные деления для соблюдения дистанции 2 метра у кассы.

В настоящее время, когда многие граждане возвращаются в Латвию из-за рубежа, станции Circle K рядом с Рижским аэропортом и пункты пересечения государственной границы строго ограничили количество покупателей находящихся на станции одновременно. Чтобы избежать контакта с другими людьми, клиентов АЗС призывают платить за топливо и автомойку в автоматах на улице, а не на кассе.

Из зоны приготовления кофе, свежевыжатого сока и супов убрана одноразовая посуда и принадлежности, а также на данный момент недоступны добавки к кофе общего использования — сиропы, разливное молоко, взбитые сливки, рассыпная корица и шоколад. Клиентов призывают наливать кофе и другие горячие напитки в свои термокружки.

В дополнение к предписанным гигиеническим и санитарным нормам зона АЗС и магазин подвергаются усиленной дезинфекции помещений и поверхностей, уделяя особое внимание наиболее частым контактным поверхностям — кассовым зонам, банковским кассовым аппаратам, полкам магазинов, холодильникам и туалету.

Одноразовые перчатки для заправки доступны клиентам у заправочных насосов, а дезинфицирующие средства для рук доступны во всех магазинах.

"Концепт автоматических АЗС позволяет минимизировать прямой контакт между людьми на всех автозаправочных станциях Neste. Всем клиентам доступны одноразовые перчатки, которые обеспечивают безопасную заправку необходимого горючего. Один раз в день проводится дезинфекция элементов автозаправочных станций", — отметила менеджер по маркетингу и связям с общественностью Neste Latvija Илзе Перконе.