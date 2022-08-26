ФОТО: Представлены эскизы мемориального сквера на месте трагедии в Золитуде

Совместная идея, предложенная мастерской ALPS ainavu darbnīca, дизайнерским бюро H2E и консалтинговым агентством Copywriter/Levelup, победила в конкурсе эскизных проектов будущего мемориального сквера на месте обрушившегося в 2013 году супермаркета в Золитуде. Об этом сообщает Рижская дума.

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В конкурсе, который был объявлен департаментом городского развития Риги, участвовали четыре эскизных проекта. Лучшей признана идея "сада памяти", над которой работали ALPS ainavu darbnīca, дизайнерское бюро H2E и консалтинговое агентство Copywriter/Levelup.

По замыслу авторов, "сад памяти" станет местом, где родные и близкие погибших и пострадавших смогут провести поминальные церемонии, а другие жители Риги просто спокойно провести время.

"В разработку концепции Золитудского памятного сада вложено много труда. Для семей погибших в Золитудской трагедии и нашего общества это будет место, где мы сможем тихо вспоминать прошлое и набираться сил для будущего", — прокомментировала итоги конкурса председатель комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне.

Исполняющая обязанности главного архитектора города Риги Эвелина Озола высоко оценила эскизный проект, который предусматривает размещение по всему скверу небольших сфер, напоминающих капли росы или жемчужины. Она назвала предложенный вариант успешно интегрированным в городскую среду, а соединения потоков пешеходов и транспорта — логичными и удобными.

Ландшафтный архитектор ALPS ainavu darbnīca Илзе Рукшане, в свою очередь, отметила, что цель проекта — добиться психологически целительного и медитативного эффекта через ландшафтные и пространственные решения, а потому использовать религиозную символику авторы идеи не собираются.

В этом году исполнится девять лет с того момента, как в районе Золитуде рухнул супермаркет Maxima, из-за чего 54 человека погибли и несколько десятков получили тяжелые травмы. Досудебное расследование длилось около двух лет, а судебный процесс — три года и 11 месяцев.

Рижский Пардаугавский суд признал виновным только одного из девяти обвиняемых — инженера-строителя Ивара Сергетса, который получил шесть лет тюремного срока и запрет занимать должность на пять лет. Остальные обвиняемые по этому делу были оправданы. Решение Пардаугавского суда обжаловала прокуратура, которая требовала признать виновными всех девятерых подсудимых, назначив реальные сроки лишения свободы.